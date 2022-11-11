طريقة عمل البطاطس بالجزر المحمص في الفرن

وصفة البطاطس والجزر المحمصة في الفرن هي وصفة سريعة وبسيطة التحضير باستخدام مكونين فقط

المقادير اللازمة

بطاطس مقطعة إلى قطع

جزر مقشر ومقطع

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1.5 ملعقة صغيرة بهارات إيطالية

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت

قومي بتبطين صينية الخبز بورق القصدير أو ورق الزبدة

أضيفي الجزر والبطاطس إلى وعاء التحضير وقلبي بالزيت والتوابل الإيطالية والملح والفلفل

انقلي الخضار إلى صينية الخبز وانشريها في طبقة متساوية

اخبزيها لمدة 50-60 دقيقة أو حتى تصبح طرية وتحمر حسب رغبتك

تخرج وتقدم