المرأه صحة و عافية

طريقة عمل البطاطس بالجزر المحمص في الفرن

نيفين عباسaccess_time17 / ربيع الآخر / 1444 هـ      11 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة البطاطس والجزر المحمصة في الفرن هي وصفة سريعة وبسيطة التحضير باستخدام مكونين فقط

المقادير اللازمة

بطاطس مقطعة إلى قطع
جزر مقشر ومقطع
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1.5 ملعقة صغيرة بهارات إيطالية
ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت
قومي بتبطين صينية الخبز بورق القصدير أو ورق الزبدة
أضيفي الجزر والبطاطس إلى وعاء التحضير وقلبي بالزيت والتوابل الإيطالية والملح والفلفل
انقلي الخضار إلى صينية الخبز وانشريها في طبقة متساوية
اخبزيها لمدة 50-60 دقيقة أو حتى تصبح طرية وتحمر حسب رغبتك
تخرج وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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