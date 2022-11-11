شاهد.. قذيفة كروس تهدي ريال مدريد الفوز ضد قادش

سجّل توني كروس هدفًا وصنع آخرًا في فوز ريال مدريد الصعب أمام قادش 2-1 سهرة أمس الخميس، ضمن مباريات المرحلة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستضاف ريال مدريد نظيره قادش في ملعب “سانتياغو برنابيو” أمام 53 ألف مشجّع، في المباراة الأخيرة قبل التوقف، نتيجة انطلاقة كأس العالم قطر 2022.

وينطلق كأس العالم قطر 2022 في الـ20 من شهر نوفمبر الحالي ويستمر إلى 18 ديسمبر، وفي تلك الفترة ستكون الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى متوقفة.

افتتح المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو التسجيل للملكي بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق، إثر تمريرة حاسمة من الألماني توني كروس.

وعاد كروس بالتخصص في الدقيقة 70 من الشوط الثاني ليسجّل هدف الاطمئنان والحسم لريال مدريد من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

سجّل قادش هدفه الوحيد عن طريق المخضرم لوكاس بيريز في الدقيقة 81 ولم يسفعه الوقت لتعديل النتيجة، ليظفر ريال مدريد بنقاط المباراة الـ3.

ورفع -حامل اللقب- ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة في وصافة جدول الدوري الإسباني، خلف الغريم التقليدي برشلونة الذي جمع 37 نقطة.

شاهد ملخص مباراة ريال مدريد وقادش 2-1