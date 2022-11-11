تعادل خماسي مثير في أول أيام جولة جدة من سلسلة بطولات أرامكو لجولف فرق السيدات

متابعة- خالد مرضاح

تصوير- نواف المري

عاشت جماهير رياضة القولف انطلاقة مذهلة من منافسات سلسلة بطولات أرامكو للفرق، حيث تخطت نتائج المنافسات توقعات الحضور حين تعادلت خمس لاعبات في صدارة الترتيب بنتيجة خمس ضربات دون المعدل؛ حيث تصدر كل من الفنلندية أورسولا ويكستروم والجنوب أفريقية نيكول غارسيا والإيطالية فيرجينيا إيلينا كارتا والأسبانية آنا بيلايز تريفينو والسويدية جوانا جوستافسن المنافسة بفارق نقطة واحدة عن الوصيفة المتعادلة الألمانية المقيمة في دبي كيارا نوجا والفرنسية لوسي مالتشراند.

وتباينت أوضاع ضربات الانطلاق بالنسبة للمشاركات، حيث واجهت المجموعة الأولى بداية اليوم رياحاً هادئة وأجواء دافئة، فيما وجدت لاعبات المجموعة الثانية من اليوم أجواء أقل حرارة مع رياح أشد قوة، وهي الأجواء التي يشتهر بها نادي وملعب رويال غرينز، وأسهمت الأجواء المسائية الصعبة في تسليط الأضواء على أداء جوستافسن حين نجحت في الوصول إلى حفرتين بضربتين دون المعدل من بين الحفر الثلاث الأخيرة.

وعلقت جوستافسن على يوم أدائها الأول قائلة: “لم تكن ضربات الإطلاق موفقة بالنسبة لي، لكنني وفقت في الضربات الأخيرة، نفذت بعضها بشكل مميز، وأنا سعيدة بذلك، وأتمنى أن أواصل على نفس الوتيرة في منافسات الغد”.

وعن المنافسات بصورة عامة، تابعت اللاعبة السويدية حديثها: “كانت جولة مثيرة، استمتعت بخوض المنافسات مع فريقي، وهو الهدف الأساسي من مثل هذه البطولات، فأنت تفكر في نتيجة الفريق بشكل كامل، ولذلك تعمل على تحقيق أفضل الضربات لأجل الفريق، لا لأجل نفسك فقط”.

ونجحت جوستافسن وفريقها في تحقيق لقب جولة نيويورك لسلسلة بطولة أرامكو في أكتوبر الماضي، وهو ما يمنحها المزيد من الخبرة في منافسات السلسلة، وتؤكد ذلك في حديثها إذ تقول: “أن تتقدم بالنتائج خلال منافسات الفرق يعني أن يخدمك ذلك في المنافسات الفردية أيضاً، أنا لم أطلع على النتائج بعد، لكننا بالتأكيد سنعود غداً للعمل على إنهاء المنافسات بنتيجة مميزة وتنافسية”.

وفي المقابل، أبدت ويكستروم التي تصدرت قائمة المنافسات الفردية سعادتها بأدائها في اليوم الأول وتابعت: “أشعر بأنني بدأت ألعب بشكل أفضل مؤخراً، وهو ما ساعدني على تحقيق نتائج أفضل، لم أمتلك شعوراً جيداً بداية اليوم، كنت أشعر بأنني غير قادرة على الدخول إلى الملعب، لكنني مع بدء اللعب شعرت بالتحسن وصولاً إلى نهاية اليوم”.

وأضافت: “ازداد جمال الملعب، يمكنك أن ترى ذلك من خلال الطريقة التي تتدحرج بها الكرة، كما أن نعومة العشب ساهمت في زيادة متعة المنافسات، أحب هذا الملعب، وأحب اللعب هنا، فهذا النوع من الملاعب يناسبني ويناسب طريقة لعبي”.

وعاش فريق اللاعبة هيلين كروزر يوماً مميزاً في منافسات الفرق حين تصدر الترتيب بنتيجة 22 ضربة دون المعدل، حيث كروزر بدأت يومها بشكل مميز على رغم أنها شاركت في المنافسات بشكل مفاجئ عندما حلت كبديلة عن اللاعبة بيكي برويرتون التي انسحبت من المشاركة في اللحظات الأخيرة، لتجد الأولى نفسها قائدة للفريق في منافسات جولة جدة، وهو ما تعلق عليه كروزر بالقول: “كنت لاعبة احتياطية، ولم أعلم أنني سأخوض المنافسات قبل مساء الأمس، حيث سمعت بنية إحدى اللاعبات الاعتذار عن عدم المشاركة، لكنني لم أبلغ بالمشاركة سوى عبر رسالة نصية في الخامسة فجراً، وأنني سأكون في الملعب عند السابعة من صباح اليوم ذاته، وأنا بالتأكيد سعيدة بالمشاركة، كانت منافسات ممتعة، وكنت محظوظة باللعب بشكل مميز”.

وضم فريق كروزر المحترفتين فرجينيا إيلينا كارتا ولينا بوكفيست والمتوّجة بلقب الهواة اللاعبة صاحبة الـ 16 عاماً لجين خليل التي بدت متحمسة بشكل واضح مع نهاية المنافسات، حيث قدمت إحدى أفضل الجولات في مسيرتها وهو ما علقت عليه بالقول: “بدأت ممارسة القولف قبل أقل من ثلاثة أعوام خلال جائحة كورونا، وبصراحة لم أكن أتخيل أن أكون هنا اليوم وبهذه السرعة”.

وتتابع لجين: “لا زلت بحاجة إلى تعلم المزيد واستغلال الوقت، وهو أمر يتطلب الكثير من العمل بلا شك قبل الوصول إلى النتيجة التي أتطلع إليها، وأنا محظوظة اليوم بالتواجد هنا، قدمت واحدة من أفضل الجولات في مسيرتي حتى الآن برفقة فريق يحلم الجميع بالانضمام إليه، استمتعنا باللعب سوياً، لكننا التزمنا بتركيز عالٍ، ولعبنا بشكل جيد، وأنا بالتأكيد فخورة بكوني عضوة في الفريق المتصدر”.

وعن المشاعر التي صاحبتها خلال المنافسات، خصوصاً وهي تشارك إلى جوار عدد من أبرز اللاعبات في العالم، قالت لجين: “أشعر بالتوتر وأنا ألعب إلى جوار اللاعبات المحترفات، لكنني اليوم لمحت الابتسامة من الجميع والحماس مع الضربة الأولى، وهو ما أكد لي أن الجميع هنا للفوز، وأنني مطالبة بتقديم نفسي بأفضل صورة، وإثبات أنني كما الجميع أبحث عن الفوز، ولذلك استمتعت حقاً بالمنافسات، وشعرت براحة كبيرة في اللعب مع الفريق، خصوصاً وأن المحترفات متواضعات جداً، كما أن اللعب إلى جوارهن منحني متعة كبيرة”.

الجدير بالذكر أن المنافسات تستكمل اليوم الجمعة حيث توقفت يوم الأمس نتيجة غياب الشمس فلم يكمل فريق اللاعبة السويدية جيسيكا كارلسون جميع الحفر الـ 18.

وتتاح فرصة الحضور لكافة الراغبين في متابعة المنافسات على نادي وملعب رويال غرينز، إذ تتاح التذاكر مجاناً لليومين المقبلين من البطولة، ولحجز التذاكر يمكنكم زيارة الموقع aramcoteamseries.com، أو متابعة منافسات البطولة عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي @aramco_series.