انطلاق كأس موسم حائل للصقور الخميس المقبل

الرياض – هاني البشر

ضمن فعاليات وأنشطة موسم حائل 2022، تستضيف المنطقة، فعالية كأس موسم حائل للصقور، ومتحف الصقور؛ التي تنطلق يوم الخميس 17 نوفمبر الجاري حتى يوم السبت 19 نوفمبر، وذلك إلى جانب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

ويأتي تنظيم كأس موسم حائل ومتحف الصقور بالتعاون والشراكة مع وزارة الرياضة ونادي الصقور السعودي؛ بهدف التعريف بإرث الصقور العريق، وترسيخ مفاهيم بيئية واقتصادية وثقافية، وتشجيع صقاري المنطقة وتحفيزهم على استمرارية الهواية التراثية، والمحافظة عليها جيلاً بعد جيل.

ويتضمن كأس موسم حائل للصقور سباقاً للملواح، على مدى ثلاثة أيام، حيث يُقيم أشواطاً للملاك وأخرى للمحترفين، يشارك فيه 6 فئات (فرخ وقرناس)؛ وهي حر، شاهين، جير بيور، قرموشة جير، جير شاهين، تبع جير.

ويعزز الكأس هواية الصيد بالصقور، ويزيد الوعي بأهمية الحفاظ عليها، ويمكِّن الصقارين في المملكة من ممارسة هوايتهم، وخصص جوائز قيمة تبلغ 6 ملايين ريال للفائزين، ويبدأ تسجيل المشاركين في أشواط الكأس بدءًا من يوم الثلاثاء 15 نوفمبر حتى اليوم الذي يسبق كل شوط، فيما تنطلق الأشواط عند الساعة السابعة صباحاً، ويشترط النادي أن يكون الحد الأعلى لعدد الصقور المشاركة في المسابقة لكل مالك صقرين للشوط، و24 صقراً لإجمالي السباق، بينما يحق للمحترفين تسجيل 3 صقور لكل شوط، و36 صقراً لمجموع الأشواط، وألا يتعدى العدد الإجمالي للصقور المشاركة في الشوط الواحد 75 صقراً ولا يقل عن سبعة صقور.

أما متحف الصقور، فيعرض تاريخ هذا الطائر في شبه الجزيرة العربية، معرفاً بأنواعه وسُلالاته، وصفات الصقور ودورها مع الآباء والأجداد، حتى باتت إرثاً عريقاً.

ويتزامن كأس موسم حائل للصقور مع انطلاقة موسم حائل 2022؛ الذي يستمر حتى 23 من ديسمبر المقبل، ويتضمن إقامة العديد من البطولات الرياضية المتنوعة، والأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية ذات الشعبية العالية المختلفة؛ التي تستهدف الزوار والسياح من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والتي تقام بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس موسم حائل، حيث من المقرر أن يشهد الموسم العديد من الفعاليات الرياضية ذات الشعبية العالية؛ ومنها سباق الهجن، فضلاً عن إطلاق المنطقة الترفيهية والرياضية في متنزه المغواة يوم 24 نوفمبر، التي ستضم العديد من الأنشطة النوعية التي ستستقطب كافة أفراد العائلة.