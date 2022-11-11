الراجحي يتصدر المرحلة الخاصة الأولى من رالي من باها السعودية – حائل

ماكينيس والتويجري يسجلان أسرع الأوقات في فئتي الدرّجات النارية و “الكوادز”

حائل- خالد الحامد

تصوير- معزي السويدي

سجَّل السائق السعودي يزيد الراجحي أسرع الأوقات في فئة السيارات، خلال المرحلة الخاصة الأولى من باها السعودية – حائل 2022. فيما تصدر الدرّاج البريطاني أليكس ماكينيس فئة الدرّاجات النارية العادية، والسعودي هيثم التويجري فئة الدراجات النارية رباعية العجلات “كوادز”. واجتاز المُشاركون مرحلة “جبة” الخاصة خاضعة للتوقيت مسافتها 229.52 كيلومتر، على مسارٍ يمتد إلى غرب وشمال غرب حائل على قسمين، الأول طوله 101.52 كيلومتر والآخر طوله 128.00 كيلومتر، يفصل بينهما مقطع وصل محايد يتضمن وقفة للراحة وإعادة التزود بالوقود لبعض الفئات.

وتمكَّن يزيد، في سيارة تويوتا “هايلوكس – أوفردرايف”، من تسجيل توقيت 2:36:19 ساعتين، متقدمًا بفارق 9:48 دقائق على السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال، في سيارة فورد “أف 150 إيفو”، مُنافسه الرئيس على لقبي كأس العالم لراليات الباها وبُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

وعزز السائق الإسباني فرناندو ألفاريز (كان – أم “مافريك”) قبضته على مقدرّات فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي 3″، بتسجيله ثالث أسرع توقيت في مرحلة اليوم في الترتيب العام، وتقدَّم لنفس المركز في الترتيب العام المؤقت للرالي، مع ملّاحه الفِرنسي زافييه بانسيري. أما أقرب منافسٍ لفرناندو فقد كان السائق السعودي حمد الحربي (كان أم “مافريك”)، الذي يسعى للفوز بلقب هذه الفئة في كأس الشرق الأوسط لراليات الباها.

وتصدّر السائق الإسباني إدوارد بونس جدول الأوقات لفئة المركبات الصحراوية من الإنتاج التجاري “تي 4″، متفوقًا بفارق 29 ثانية على السائق الهولندي كيس كولن. في حين عانى السائق الكويتي مشاري الظفيري، متصدر هذه الفئة، من تأخيرٍ في المرحلة بسبب مشكلات كهربائية في مركبته، ما سمح للسائق البُرتُغالي كريستيانو دي سوزا باتيستا وكيس الدخول في منافسة ثلاثية على لقب هذه الفئة مع مشاري.

وأنهى السائق السعودي خالد الفريحي الجولة الأولى في المركز الرابع في الترتيب العام والثالث في فئة سيارات الرالي النموذجية “تي 1″، يُساعده الملّاح الفِرنسي سيباستيان ديلاوناي. قال السعودي: “حظيت بيومٍ رائع. واجهنا مشكلات بسيطة، كما هو متوقع في مثل هذه المراحل، لكننا أنهيناها بسلام”.

وقدَّم السائق القطري محمد العطية مع ملّاحه الإماراتي علي ميرزا تأديةً طيبةً في المرحلة، إنما اضطرا إلى الانسحاب إثر حادثٍ.

وأنهت السائقة السعودية دانية عقيل المرحلة في المركز الـ 11 إجمالًا، والثالث في فئة “تي 3″، والأول في فئة السيدات.

وسجَّل الدرّاج البريطاني أليكس ماكينس أفضل الأوقات في فئة الدراجات النارية العادية، حيث يُشارك على متن هاسكفارنا “أف إي 450”. وأنهى أليكس المرحلة بفارق 93 ثانية عن مُواطنه ماكيس ريس – ستافروس، حيث يتصدَّر الأول الترتيب لعام المؤقت للفئة بفارق 1:43 دقيقة عن الثاني. واحتل السعودي أنس الرحياني المركز الثالث، وأكمل الدرّاجان الإماراتي محمد البلوشي والأسترالي المقيم في قطر مارتن تشالمرز قائمة المراكز الخمسة الأولى.

وفي فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات “كوادز”، كان الفوز بالمرحلة الخاصة من نصيب الدرّاج السعودي هيثم التويجري (ياماها “رابتور”)، متقدِّمًا على منافسه ومواطنه عبد المجيد الخليفي (ياماها “رابتور”)، تقدَّم هيثم لصدارة الترتيب العام المؤقت لهذه الفئة، بفارق 8:43 دقائق على عبد المجيد. فيما حين عانى السعوديان هاني النومسي وعبد العزيز أهلي من مشكلات فنية أدت لتأخرهما وفرض عفوبات زمنية قاسية عليهما.

وسجَّل السائق السعودي أحمد الشمري أسرع الأوقات في فئة الرالي الوطني، وتقدَّم على مواطنه متعب الشمري بفارق 3:30 دقائق، وسجَّل الدرّاج ياسر الخريف أسرع توقيت في فئة الدراجات النارية في الرالي الوطني.



النتائج بعد المرحلة الخاصة الأولى:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- يزيد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيستفيتس (لمانيا) – تويوتا “هايلوكس أوفردرايف” – 2:39:28 ساعتين

02- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد “أف 150 إيفو” – 2:49:16 ساعتين

03- فرناندو ألفاريز (إسبانيا)/ زافييه بانسيري (فِرنسا) – كان – أم “مافريك أكس 3” (تي 3) – 2:55:07 ساعتين

04- خالد الفريحي (السعودية)/ سيباستيان ديلاوناي (فِرنسا) – نيسان “باترول” (تي 1) – 3:00:51 ساعات

05- إدوارد بونس (إسبانيا)/ مونيكا بلازا فاسكويز (إسبانيا) – كان – أم “مافريك أكس آر أس توربو” (تي 4) – 3:01:28 ساعات

06- كيس كولن (هولندا)/ باولو سيتشي (إيطاليا) – كان – أم “مافريك أكس آر أس توربو” (تي 4) – 3:01:57 ساعات

07- حمد الحربي (السعودية)/ دميترو تسيرو (أوكرانيا) – كان – أم “مافريك أكس 3” (تي 3) – 3:03:26 ساعات

08- علياء كولوتش (الإمارات)/ ستيفان دوبلي (فِرنسا) – كان – أم “باغيرا دي في 21” (تي 3) – 3:05:21 ساعات

09- كريستيانو دي سوسا باتيستا (البرازيل)/ فاوستو موتا (البُرتُغال) – كان – أم “مافريك أكس آر أس توربو آر آر” (تي 3) – 3:05:22 ساعات

10- إيجيديوس فالييشا (ليتوانيا)/ مينداوغاس فارزا (ليتوانيا) – كان – أم “مافريك أكس آر أس توربو” (تي 4) – 3:08:05 ساعات

11- دانيا عقيل (السعودية)/ سيرجيو لافوينتي (الأوروغواي) – كان – أم “مافريك أكس 3” (تي 3) – 3:09:11 ساعات

12- مشاعل العبيدان (السعودية)/ ووتر روزغار (هولندا) – كان – أم “مافريك أكس 3” (تي 3) – 3:10:16 ساعات.

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج والدرّاجة التوقيت

01- أليكس ماكإينس(بريطانيا) – هاسكفارنا “أف إي 450” – 3:07:41 ساعات

02- ماكيس ريس – ستافروس (بريطانيا) – “كاي تي أم” “إي أكس سي أف 450” – 3:09:24 ساعات

03- أنس الرحياني (السعودية) – “كاي تي أم” “إي أكس سي أف 450” – 3:18:23 ساعات

04- محمد البلوشي (الإمارات) – “تي أم 450” – 3:20:51 ساعات

05- مارتن تشالمرز (قطر) – هوندا “سي آر أف 450” – 3:21:44 ساعات

06- عبد اللـه الشطي (الكويت) – كاوازاكي “كاي سي 450” – 3:25:53 ساعات

07- مشعل الغنيم (السعودية) – هاسكفارنا “450 رالي” – 3:31:06 ساعات

08- أحمد الجابر (السعودية) – “كاي تي أم” “450 رالي” – 3:32:03 ساعات

09- بريت هانت (بريطانيا) – هاسكفارنا “أف إي 450” – 3:33:31 ساعات

10- عبد اللـه أبو عيشة (الأردن) – “كاي تي أم” “450 رالي مصنعية” – 3:34:45 ساعات

11- عبد الحليم المُغيرة (السعودية) – “كاي تي أم” “إي أكس سي 450” – 3:35:19 ساعات

12- سلمان الفرحان (البحرين) – هاسكفارنا “أف إي 450” – 3:45:23 ساعات.

فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات “كوادز”:

الدرّاج والدرّاجة التوقيت

01- هيثم التويجري (السعودية) – ياماها “رابتور 700” – 3:32:51 ساعات

02- عبد المجيد الخليفي (السعودية) – ياماها “رابتور 700” – 3:41:34 ساعات

03- هاني النومسي (السعودية) – ياماها “رابتور 700” – 27:04:11 ساعة

04- عبد العزيز أهلي (السعودية) – ياماها “واي أف زد 450 آر” – 28:48:41 ساعة.