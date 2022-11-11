الإنجليزية تشارلي هول تتصدر ترتيب النتائج الفردية ببطولة أرامكو للفرق في جدة

جدة – خالد بن مرضاح

تعادل فريق النجمة النمساوية كريستين وولف والجنوب أفريقية نيكول غارسيا يقود لمباراة فاصلة غداً السبت لتحديد الفريق الفائز بلقب بطولة سلسلة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات والتي احتضنها نادي وملعب رويال غرينز في جدة.

بينما تتصدر ترتيب النتائج الفردية حالياً اللاعبة الإنجليزية تشارلي هول بواقع 9 ضربات تحت المعدل، تليها في المركز الثاني كل من اللاعبات السلوفينية بيا بابنيك، سفيرة قولف السعودية والسويدية كارولين هيدوال والإيطالية فيرجينيا كارتر بفارق ضربة واحدة تحت المعدل.

وعلّقت هول قائلة: “قدمت أداء رائعا في أول 9 حفر لي على الرغم من أنني فوتت كم ضربة بعدها، بشكل عام أعتقد أنني بذلت جهدا كبيرا في التدريبات لهذا العام وأرى نتائج هذه التدريبات فعلى الرغم من أنني لم أكن متأكدة من أدائي هذا الأسبوع لكنني الآن أشعر بشعور أفضل وأتطلع للعب غداً.”

وشهدت بطولة سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في ثاني أيامها ايضاً إقامة فعالية “يوم المرأة” كجزء من الحدث العالمي الذي يُعد إحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات حيث جذبت الفعالية أكثر من 500 زائر استمتعوا بالعديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية في منطقة الجماهير “Aramco Energy Zone” وحول ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتم تقديم بعض الحصص التدريبية المجانية لزوار البطولة، ونصائح وإرشادات لتعلم رياضة القولف.

وشاركت أضوى الدخيل الشخصية البارزة في مختلف المجالات التي تُعد مصدر إلهام للكثير من سيدات وفتيات المملكة في لقاء مفتوح مع الحضور في منطقة الجماهير والتقت بمجموعة من الفتيات اللاتي اعتلين المنصة معها. وعلّقت الدخيل قائلة: ” هذه المرة الثانية التي أتواجد فيها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لحضور بطولة قولف نسائية وأرى أن الإقبال متزايد على رياضة القولف بشكل عام في الفترة الأخيرة وأدعم جميع السيدات اللاتي يواصلن على ممارسة هذه الرياضة وأثق أن رياضة القولف ستمكن المرأة مستقبلاً.”

وتُستكمل منافسات البطولة في يومها الأخير يوم غد في الساعة 7 صباحاً لتتويج الفريق الفائز والفائزة بلقب النتائج الفردية.