23 عارضاً يشاركون في مهرجان الزيتون

الباحة ـ البلاد

افتتح وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري أمس مهرجان الزيتون الثاني، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الجمعية التعاونية للزيتون بالمنطقة.

واستمع الشهري إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة الدكتور صالح بن عباس آل حافظ، عن المهرجان الذي يشارك به أكثر من 23 عارضاً، يمثلون عدداً من مزارعي محافظات ومراكز الباحة وخارجها, كما يشارك في المهرجان 14 أسرة ريفية ومنتجة, بالإضافة إلى 5 كيانات أخرى, وورش عملية, وفعاليات ترفيهية مصاحبة, مبيناً أن المهرجان يستمر خمسةَ أيام؛ من الساعة 3 عصراً حتى 10 مساءً.

من جانبه، أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني إلى أن الوزارة تعمل على دعم التنمية الزراعية من خلال إيجاد فرص تنموية متعددة، ودعم تنويع المحاصيل الزراعية الواعدة ذات العائد الاقتصادي الجيد التي تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى المعيشة لدى المزارعين، كما تسعى إلى تسويق منتجاتهم عبر عدد من البرامج، يأتي من ضمنها إقامة المهرجانات الزراعية التي يتم خلالها تقديم العديد من ورش العمل العلمية التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى المزارعين بأهمية الممارسات الزراعية السليمة، والتعريف بالطرق الحديثة للوقاية من الآفات النباتية؛ مما يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة المنتج.