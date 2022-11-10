وزارة الداخلية تنفّذ 1.9 مليون عملية عبر منصتها الإلكترونية “أبشر”

جدة : البلاد

نفذت وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية “أبشر” في شهر أكتوبر الماضي، أكثر من 1,900,000 عملية، وذلك عبر خدماتها الإلكترونية التي تجاوزت (350) خدمة يستفيد منها أكثر من (26) مليون هوية رقمية؛ وذلك بمعدل تجاوز 61,290 عملية يوميًا وفّرت للمواطنين والمقيمين والزوّار خدمات إلكترونية ميسرة وآمنة لم يحتاجوا فيها إلى زيارة مقار قطاعات وزارة الداخلية.

ونفّذت “أبشر” في شهر أكتوبر الماضي عملية إصدار وتجديد 73,271 جواز سفر سعودي، وإصدار وتجديد 643,106 إقامات وإصدار 228,367 تأشيرة خروج وعودة، وإلغاء 12,279 تأشيرة خروج نهائي، ونقل خدمات 11,969 مقيمًا، وتمديد 73,166 تأشيرة خروج وعودة، كما تم طلب 32,637 تقرير مقيم، وإصدار 1,769 تفويض استقبال القادمات للعمل، وخلال الشهر ذاته أكملت أبشر تنفيذ 35,965 عملية في خدمة بياناتي، وجدّدت 17,408 بطاقات هوية وطنية إلكترونيًا، وتم تقديم 81,893 طلب تحقق من صلاحية الهوية، وإصدار 11,954 سجل أسرة، والتعريف بـ 7,782 فرد أسرة.

وأصدرت أبشر 73,390 طلب تفويض قيادة، وأتمّت تجديد 89,624 رخصة قيادة، كما قدّمت المنصة أكثر من 90,985 طلب ورقة إصلاح، وجددت 86,300 رخصة سير المركبة، وأتمّت إسقاط 96,863 مركبة مهملة وتالفة، وتنفيذ مبايعة 14,610 مركبات، كما تم استفسار 4,260 فردًا عن صلاحية تأمين المركبات، وتنفيذ 220,991 طلب توصيل بالبريد، وتنفيذ 7,447 عملية استفسار عن البصمة.

وتعمل المنصة على إضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطن والمقيم والزائر، حيث دشنت مؤخرًا عدداً من الخدمات الجديدة أبرزها: خدمة إصدار بدل فاقد للهوية الوطنية إلكترونيًا، وإيصالها إلى عنوان المستفيد، وخدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا وإيصال الوثائق إلى الأمهات المواطنات، وخدمة تسجيل المواليد للمقيمين إلكترونيًا وإيصال الوثائق إليهم.

وتهدف المنصة إلى الاستمرار في رحلة التحول الرقمي لوزارة الداخلية وقطاعاتها من خلال استحداث وتطوير خدمات رقمية متكاملة تقدمها قطاعات الوزارة عبر منصة أبشر، مع تسخير أحدث التقنيات والابتكارات لتقديم تجربة عميل متميزة، تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عبر المنصة والمحافظة على مستوى مرتفع من رضا العملاء، وفي الوقت ذاته الوصول إلى تقديم جميع خدمات قطاعات الداخلية بآلية رقمية متكاملة تغني المستفيد عن الحضور لمقار قطاعات الوزارة.