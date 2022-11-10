معهد الصم بالرياض بطل بطولة خماسيات كرة القدم تحت 21 عاما

الرياض – محمد الجليحي

توج معهد الصم بالرياض كبطل لبطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم تحت 21 عاما التي اختتمت اليوم على الصالة الخضراء بمدينة الرياض تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي لرياضة الصم وبمشاركة أربع فرق هي “مركز الصم بمكة المكرمة ومركز الصم بحائل ومركز الصم بالقطيف ومعهد الصم بالرياض” وهذه البطولة هي الأولى لفئة الصم تحت 21 عاما.

وجاء تتويج معهد الصم بالرياض بعد تصدره الترتيب ب7 نقاط حيث قام رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومدير الاتحاد الأستاذ عبد الله العيسى بتتويج أصحاب المراكز الأولى في البطولة.

وجاء مركز حائل للصم في المركز الثاني ب 6 نقاط ومركز الصم بالقطيف في المركز الثالث ب 4 نقاط ومركز مكة المكرمة للصم في المركز الرابع.