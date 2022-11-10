الرياضة

معهد الصم بالرياض بطل بطولة خماسيات كرة القدم تحت 21 عاما

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع الآخر / 1444 هـ      10 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – محمد الجليحي

توج معهد الصم بالرياض كبطل لبطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم تحت 21 عاما التي اختتمت اليوم على الصالة الخضراء بمدينة الرياض تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي لرياضة الصم وبمشاركة أربع فرق هي “مركز الصم بمكة المكرمة ومركز الصم بحائل ومركز الصم بالقطيف ومعهد الصم بالرياض” وهذه البطولة هي الأولى لفئة الصم تحت 21 عاما.

وجاء تتويج معهد الصم بالرياض بعد تصدره الترتيب ب7 نقاط حيث قام رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومدير الاتحاد الأستاذ عبد الله العيسى بتتويج أصحاب المراكز الأولى في البطولة.

وجاء مركز حائل للصم في المركز الثاني ب 6 نقاط ومركز الصم بالقطيف في المركز الثالث ب 4 نقاط ومركز مكة المكرمة للصم في المركز الرابع.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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