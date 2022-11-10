غدًا.. انطلاق النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء

شرم الشيخ : واس

ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء -حفظه الله- تنطلق غدًا النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار “من الطموح إلى العمل”, وذلك في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية وتستمر لمدة يومين.

من جهة أخرى تقيم وزارة الطاقة حفلًا خاصًا مساء اليوم بهدف البناء على الالتزامات والتعهدات المناخية التي صدرت بعد اختتام فعاليات النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الاثنين الماضي برعاية كريمة من سمو ولي العهد.

وسيشارك في الحفل عدد من الوزراء من جميع أنحاء أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط بهدف تعزيز التقدم في تنفيذ “مبادرة الوقود النظيف لأغراض الطهي” التي أعلن عنها سمو ولي العهد خلال النسخة الافتتاحية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في عام 2021م, وسيتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول خطط المملكة لتأسيس أكبر المراكز المتخصصة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في منطقة الشرق الأوسط بما يضمن نجاح هذه المنصة الفريدة في تحقيق نتائج عملية وملموسة تعزيزًا للتعاون الإقليمي في مجال العمل المناخي.

وسيجمع منتدى مبادرة السعودية الخضراء هذا العام نخبة من وزراء الحكومات والخبراء وقادة الفكر، وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله- في النسخة الافتتاحية للمنتدى في عام 2021م.

ويعكس شعار المنتدى هذا العام رؤية المملكة الرامية إلى تحويل الطموح إلى واقع من خلال تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية التي تطال العالم بأسره.

ويستعرض معرض مبادرة السعودية الخضراء الذي افتتح يوم أمس الأول ويستمر حتى 18 نوفمبر جهود العمل المناخي الضخمة والمتسارعة في المملكة، ويحظى زوار المعرض بفرصة استكشاف المبادرات المتنوعة الجارية حالياً في مختلف أرجاء المملكة – بدءًا من إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين النظيف على مستوى العالم في مدينة نيوم، وصولًا إلى برامج إعادة التوطين الناجحة لأبرز الأنواع المهددة بالانقراض في المملكة – والتي تسعى بمجملها لتحقيق الأهداف الشاملة لمبادرة السعودية الخضراء وضمان إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.

ويجسد تنظيم منتدى ومعرض مبادرة السعودية الخضراء بالتزامن مع فعاليات (كوب 27) التزام المملكة بالتعاون لبناء مستقبل أكثر خضرة للجميع. كما أن استمرار مناقشة الأهداف المحددة في إطار مبادرة السعودية الخضراء ما هو إلا تأكيد إضافي على التزام المملكة بتحقيق هدف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية لتمكين تنوعها الاقتصادي، الذي يتماشى مع “خط الأساس المتحرك”، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.