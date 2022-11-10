طرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

جدة : البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، طرح المناقصة السادسة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (595) ألف طن للتوريد خلال الفترة (أبريل – يونيو 2023م).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، وتلبية احتياجات شركات المطاحن، مبينًا أن الكمية موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.