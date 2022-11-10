الإقتصاد

طرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع الآخر / 1444 هـ      10 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، طرح المناقصة السادسة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (595) ألف طن للتوريد خلال الفترة (أبريل – يونيو 2023م).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، وتلبية احتياجات شركات المطاحن، مبينًا أن الكمية موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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