دعم الأشقاء

اعتادت المملكة على دعم الدول الشقيقة بما يلبي حاجاتها، وظلت تقدم المساعدات للعديد من الدول منذ سنوات طويلة، من بينها اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء لشعبها، ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 224 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء في 7 قطاعات أساسية تشمل: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.

وقد جاء وصول الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى ميناء نشطون في محافظة المهرة، وبكميات بلغت 4000 طن متري من مادة الديزل، تأكيدا على اهتمام قيادة المملكة -أيدها الله- بتوفير ما يعين الشعب اليمني على مواجهة صعوبات الحياة، وذلك استجابة لطلب حكومة اليمن لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء اليمن.

وتشير المنحة الجديدة إلى حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، مع رفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين قطاع الخدمات، والمعيشة للمواطنين.