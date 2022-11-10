خادم الحرمين الشريفين يزور مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك

الرياض : واس

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم، بزيارة لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، شملت مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين كان في استقباله – أيده الله -، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل السديري، وعدد من المسؤولين.

إثر ذلك، تجول خادم الحرمين الشريفين، داخل مبنى الإمارة، استعرض خلالها – حفظه الله – تاريخاً حافلاً بالإنجازات، إبان كان أميراً لمنطقة الرياض.

بعد ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين إلى قصر المصمك، حيث تجول – رعاه الله – في أرجائه وما يضمه من مسجد ومجلس (الديوانية)، وفناء رئيس وأفنية أخرى مكشوفة، ودور علوي، وبعض قطع التراث الشعبي، حيث يعد المصمك معلماً تاريخياً وتراثياً شُرِع في بنائه في عهد الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، في عام 1282هـ / 1865م، ويحكي قصة كفاح الملك عبد العزيز – رحمه الله – في توحيد المملكة العربية السعودية.

#خادم_الحرمين_الشريفين يزور قصر المصمك الذي يحكي قصة كفاح الملك عبد العزيز في توحيد المملكة.https://t.co/01m8FiDhxh#الملك_سلمان_يزور_قصر_الحكم pic.twitter.com/RMXxmOluA2 — صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 10, 2022

رافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الزيارة كل من: صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبد العزيز.