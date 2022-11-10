حمد الله ينضم إلى قائمة المغرب في كأس العالم 2022

انضم عبد الرزاق حمد الله إلى قائمة منتخب المغرب المشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022، اليوم الخميس بقرار من المدرب وليد الركراكي.

وأعلن المنتخب المغربي عن قائمته المعنيّة بخوض مونديال قطر، الذي يتنافس خلاله “أسود الأطلس” بالمجموعة السادسة مع بلجيكا وكندا وكرواتيا.

وجاء انضمام مهاجم الاتحاد، حمد الله (32 عامًا) إلى قائمة منتخب المغرب في كأس العالم 2022، لتفتح أبواب النقاشات الحادة في الأوساط الرياضية.

وعبّر عددٌ من الخبراء عن استغرابهم من انضمام اللاعب إلى قائمة المغرب، نظرًا إلى القضية المرفوعة ضده في مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وقال محللون إنه في حالة إيقاف حمد الله من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي، فإن القرار لن يسري على مشاركة اللاعب في كأس العالم.

وعاقب مركز التحكيم الرياضي حمد الله بالإيقاف 4 أشهر بعد انتقاله من النصر إلى الاتحاد، قبل أن يتم تعليق الإيقاف لحين النظر مُجددّا في القضية.

وجاء انضمام حمد الله إلى منتخب المغرب بعد 4 سنوات من الاستبعاد بسبب مشكلات مع المدرب السابق لـ”أسود الأطلس” وحيد خاليلوزيتش.

وكتب حمد الله عبر “إنستغرام”:الحمد لله من قبل ومن بعد. الحمد لله أن رزقني تمثيل منتخب بلادي ووطني. كأني ولدت من جديد وهذه الفرحة لا توازيها فرحة أخرى مهما كانت. أحب أن أشكر الجماهير المغربية على مساندتها لي. وإن شاء الله سأكون قادرا على مساعدة إخواني اللاعبين وتقديم أفضل مستوياتنا لإفراح بلدنا ووطننا إن شاء الله”.



https://twitter.com/EnMaroc/status/1590666426884698114