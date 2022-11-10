تعليم الشرقية يواصل سلسلة “برنامج تطویر مھارات الحراسات الأمنیة”  

الدمام-حمود الزهراني

تواصل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الأمن والسلامة استكمال المبادرة التي تبنتها والمتمثلة في تنفيذ “برنامج تطویر مھارات الحراسات الأمنیة” لتجويد كافة مفاصل العملية التعليمية بما فيهم حراس المدارس والذين يعتبرون شركاء وجزء لا يتجزأ من عملية تحقیق الاستقرار في المنظومة التعلیمیة

وقد انطلقت صباح اليوم فعاليات “برنامج تطویر مھارات الحراسات الأمنیة” والتي تمتد على مدى يومين ويقدمه مدير الإدارة عبدالله الشمراني ومشرف الأمن والسلامة نايف الزهراني، على خشبة مسرح مبنى تعليم المنطقة الجديد بالدمام، وذلك بحضور المشرف العام على شركة شبلا للحراسات الأمنية بالشرقية عسير العتيبي، وسط مشاركة ما يربوا على 100 من حراس وحارسات مدارس قطاع تعليم مكتب الخبر والظهران.

وفي هذا الصدد أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، حرص مدير عام تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي تجاه الدفع وتشجيع منسوبيه بتبني سلسلة من المبادرات والبرامج التي تتسق وخارطة البرامج الواسعة التي ترسم خطوطها العريضة وزارة التعليم بما يحقق الأهداف التي تنشدها قيادتنا الرشيدة “أعزها الله” لتجويد كافة مفاصل العملية التعليمية بما فيهم حراس المدارس والذين يعتبرون شركاء وجزء لا يتجزأ من عملية تحقیق الاستقرار في المنظومة التعلیمیة من خلال رفع سقف معرفتهم بطبيعة الأعمال الموكلة لهم والدفع في الوقت نفسه بتنمية مهاراتهم في مجال اختصاصهم.

كما لفت الباحص، إلى حزمة من المحاور التي وقف عليها مقدم البرنامج عبدالله الشمراني ، يأتي من جملتها: تسليطهم الضوء على مفھوم الامن المدرسي، كذلك استعراضهما لمھام وواجبات حارس المدرسة في مدارس البنین والبنات، مروراً بالوقوف على فن التعامل مع قادة و زوار المدرسة، كذلك طرق التواصل مع الجھات ذات العلاقة (الشرطة، المرور الدفاع المدني، شركة الكھرباء، الھلال الأحمر)، إضافة لتعريفهم بوسائل وتجھیزات السلامة وكیفیة التعامل معھا، إلى جانب تناولهم لمهارات تنظیم عملیات الدخول والخروج من المدرسة، والتعرف على المخاطر حول المدرسة، وصولاً لتعريفهم بأبرز المھارات والقدرات والسمات الشخصیة للحارس المدرسي، فضلاً عن وقوفهم على اخلاقیات المھنة وحقوق وواجبات الموظف.