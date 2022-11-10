أنوار المدينة موفنبيك يحتفي بشركاء النجاح في جاكرتا

البلاد – جاكرتا

تحتل اندونيسيا المركز الاول في عدد الحجاج والمعتمرين على مدار العام حيث يتجاوز عدد السكان بها أكثر من ٢٠٠ مليون نسمة أغلبيتهم من المسلمين ويستحوذ فندق أنوار المدينة على النسبة الأكبر لاستضافة الأفواج القادمة من كل مدن اندونيسيا.

وفي هذا الإطار نظم فندق انوار المدينة موفنبيك حفلا كبيرا بمدينة جاكرتا لتكريم شركات الحج والعمرة الذين ساهموا بإيجابية في هذا النجاح .. وذلك بحضور المهندس مهند خوقير الرئيس التنفيذي والمهندس ملهم خوقير نائب الرئيس التنفيذي وعادل بيبرس مدير عام انوار المدينة موفنبيك وعمرو العاصي النائب التنفيذي للمدير العام وقد أشاد الحضور بجهود المملكة العربية السعودية وما تقدمه للحجاج والمعتمرين طوال العام من خدمات متميزة.

وأوضح م.مهند خوقي: أننا نولي عملاءنا في كل أنحاء العالم اهمية خاصة ونسعى دائما لمد جسور التواصل معهم للحفاظ على نجاحنا وترك انطباعات جيدة لدي الحجاج والمعتمرين مشيرا إلى أن انوار المدينة موفنبيك يمتلك من المقومات ما يجعله في مقدمة الفنادق حيث يضم أكثر من١٢٩٢ ، غرفة وجناح ويستحوذ علي اكثر من ٣٠٪ من الطاقه الفندقيه الفاخره بالمدينة المنورة فضلا علي أن لدينا فندق سجي المدينه الأربع نجوم بخدمات خمس نجوم.

وأكد علي أن انوار المدينة هو الخيار الاول للمعتمرين والحجاج من شرق آسيا حيث الخدمات المتميزه والمطاعم العديده التي تلبي أذواق شرق آسيا بالاضافه إلي وجود نخبه من المعارض لأكبر الماركات العالميه فضلا عن أكبر سوبر ماركت في المدينه المنوره كل ذلك داخل مبني واحد.

وقال إن مجموعتنا “سياد” تضم شركات شقيقة للنقل وتنظيم برامج العمرة (إيزي عمرة) وكذلك خبرات طويلة في الإعاشة والتغذية

وتعليقا علي الحفل الذي أقيم في اكبر فنادق جاكرتا قال المهندس ملهم خوقير: نحن سعداء بهذا التعاون مع شركاء النجاح في اندونيسيا الذين يفضلون انوار المدينة بما لديه من مقومات تدعم جهودهم مع عملائهم.

هذا وقد قام المهندس مهند خوقير بتوزيع الأوسمة والجوائز علي وكلاء الحج والعمرة فيما اثني الجميع علي فندق انوار المدينه وادارته.