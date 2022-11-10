أمير حائل يعلن انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2022

حائل _ خالد الحامد

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2022 اليوم, انطلاق سباق الرالي في نسخته الـ 18, الذي يمثل الجولة السابعة من كل من كأس العالم لراليات الباها من الاتحادين الدوليين للسيارات “فيا” والدرّاجات النارية “فيم”، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها، والجولة الثالثة من بطولة تويوتا السعودية للراليات الصحراوية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمركز “المغواة” بحائل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأكد الأمير خالد بن سلطان أن رالي حائل أصبح حجر الزاوية في صرح الإنجازات التي تحققت في رياضة السيارات والدراجات النارية في المملكة, إذ أصبحت الجولة الثالثة من بطولة تويوتا السعودية ‏للراليات الصحراوية ‏للعام 2022، ‏والجولة السابعة من كل من كأس العالم لراليات الباها من الاتحادين الدوليين ‏للسيارات “فيا” والدرّاجات النارية “فيم”، والجولة الثالثة من كأس الشرق ‏الأوسط لراليات الباها ، منوهاً بالوثبات التي حققها الرالي في ظل الدعم الذي يجده الرالي من القيادة الحكيمة ومن جميع الجهات المشاركة بالرالي، متطلعًا إلى نجاح هذه النسخة لتضاف إلى النجاحات التي تحققت خلال النسخ الماضية للرالي.

ونوه بدعم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، الكبير لتنظيم الرالي بتضافر جهود الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية والرعاة.‏

وأضاف أن الرالي أصبح تظاهرة اقتصادية وسياحية واحتفالية كبيرة في المنطقة تجذب ‏المهتمين والهواة والمتنزهين من العوائل والشباب من خلال الفعاليات ‏المتنوعة لافتاً النظر إلى أنه يشارك في الرالي أبطال سعوديون كانت انطلاقتهم الرياضية من رالي حائل ويتنافسون على بطولات عالمية ويسجلون الانتصار تلو الانتصار معتلين منصات التتويج حاصدين الألقاب العالمية.

وأبدى فخره بهذه الإنجازات التي هي امتداد للنهضة التي تشهدها المملكة في رياضة السيارات والدرجات النارية في الأعوام الأخيرة كما أصبح الرالي ميدانًا للمنافسات الدولية في حضور مشاركين من دول الخليج والدول العربية الشقيقة ودول العالم الصديقة ، متمنياً أن تتوج جهود جميع المشاركين بالرالي بالنجاح وتحقيق النتائج المميزة. ‏

عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة حائل شركاء النجاح من الجهات الحكومية المشاركة بالرالي.

بعدها أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعد انطلاقة رالي حائل تويوتا الدولي في نسخته الثامنة عشرة 2022، واستعرضت أمام سموه سيارات السباق المشاركة على ساحة المغواة.

وأكد سموه في تصريح صحفي أن علاقة حائل بهذا الرالي علاقة وطيدة منذ نشأته واحتضانه في ‏المنطقة حتى أصبح في هذا الوهج الكبير، مبيناً أن هذه النسخة ‏من النسخ المميزة بمشاركة 104 متسابقين من ‏24 دولة ‏، وكذلك عودة ‏الفعاليات المصاحبة التي أبرزت الرالي حراكًا اقتصاديًّا وسياحيًّا وثقافيًّا.

وقال: “الحمد لله الذي هيأ لنا قيادة حكيمة تدفع دائماً الوطن ‏وأبنائه للتميز واستيعاب هذا الحدث ‏حتى نكون في أعلى المنصات, ‏ونحمد الله الذي سخر لنا هذه الأرض والوطن الذي نعتز وننتمي إليه كما سخر لنا أبناء هذا الوطن لتكون سواعد قوية تسهم وتشارك في بناء هذا الوطن ‏أينما كانوا وفي أي مضمار .‏

‏ونوه بقدرة أبناء حائل على استيعاب مثل هذه الفعاليات والتعامل معها ‏وإخراجها بشكل منظم يليق بسمعة الوطن وأبنائه ، مشيراً إلى أن منطقة ‏حائل تعد الأجدر والأميز بطبيعتها في احتضان مثل هذه السباقات ‏حتى أصبحت أيقونة عالمية في مفهوم رياضة السيارات والراليات ، مقدماً شكره ‏لجميع الجهات المشاركة والداعمة للرالي.‏

بعد ذلك انطلقت المرحلة الاستعراضية الخاصة من منطقة ” قرين عنز ” ‏والبالغ مسافتها 18 كيلومترًا.‏

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، وعدد من المسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين وضيوف الرالي