قبل المونديال.. بنزيمة لا يزال يعاني من الإصابة!

تواصل غياب كريم بنزيمة (34 عامًا) عن تدريبات فريقه ريال مدريد الإسباني قبل أيام من إعلان منتخب فرنسا لقائمته في كأس العالم قطر 2022.

يستعد المنتخب الفرنسي -حامل اللقب- لخوض منافسات كأس العالم 2022، في إطار المجموعة الرابعة مع منتخبات تونس وأستراليا والدنمارك.

وتواصل غياب بنزيمة عن تدريبات ريال مدريد بعد شعوره بإنزعاجات عضلية في الأسابيع الأخيرة، إذ لعب فقط 25 دقيقة من آخر 5 مباريات للفريق.

وأثار أفضل لاعب في العالم والحائز على الكرة الذهبية لعام 2022 كريم بنزيمة، الشكوك حول إمكانية انضمامه لقائمة مننتخب فرنسا بالمونديال.

في حين يرى محللون أن غياب بنزيمة المتكرر عن مباريات وتدريبات ريال مدريد عائد إلى برنامج استشفاء خاص يتبعه الللاعب للحاق بكأس العالم.

ويفقد المنتخب الفرنسي في قطر، جهود أبرز لاعبيه الذين حصدوا معه الكأس في 2018، يتقدمهم بول بوغبا ونغولو كانتي ورافائيل فاران للإصابة.