شراكة لإقامة الدورات والمؤتمرات

الطائف ـ البلاد

وقَّعت جامعة الطائف “اتفاقيَّة تعاون” مع جمعية قبس القضائية، في مجال إقامة الدورات والمؤتمرات، والندوات والمحاضرات، والبرامج العلمية المتخصصة.

وأوضحت الجامعة أن مجالات الاتفاق تمثلت في التعاون بإقامة الدورات التدريبية والبرامج العلمية المتخصصة في فض المنازعات، وإقامة المحاضرات، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والموارد العلمية والرقمية، وكذلك تبادل قواعد المعلومات .

وقع الاتفاقية عميد كلية الشريعة الدكتور ناصر القثامي والمدير التنفيذي لجمعية قبس القضائية أحمد المهنا، شهد التوقيع رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري.