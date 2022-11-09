رفع أنقاض ونفايات في رأس تنورة

الدمام ـ البلاد

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية حملة لإزالة الإنقاض والمخلفات في محافظة رأس تنورة والجعيمة، وذلك ضمن مبادرة الأمانة للمحافظة على البيئة وإزالة التشوه البصري ‫تحسين المشهد الحضري، نتج عنها رفع وإزالة 4 آلاف متر مكعب من الأنقاض والمخلفات.

وأوضحت الأمانة أن الحملة شارك فيها أكثر من 100 متطوع وتهدف إلى رفع توعوية وثقافة المواطن والمقيم بالإسهام في استدامة النظافة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات بالاتصال على الرقم الموحد 940 لمعالجتها.

من جانب آخر أكملت أمانة الشرقية كافة استعداداتها لموسم الأمطار 2022م في محافظة بقيق وتجهيز فرق الطوارئ الميدانية والآلات والمعدات اللازمة للتعامل مع طوارئ الأمطار.