خطة متكاملة لموسم الأمطار بالشرقية

الدمام ـ البلاد

أكملت أمانة المنطقة الشرقية، استعداداتها لموسم الأمطار للعام الحالي في محافظة الخفجي، بوضع خطة متكاملة، واتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمعالجة تجمعات المياه، والوقوف المباشر لفرق الطوارئ، والتأكد من جاهزية محطة تصريف مياه الأمطار، وصيانة وتنظيف قنوات التصريف.

وأوضحت الأمانة أن الخطة شملت استعداد جميع مرافق البلدية وأجهزتها لمواجهة أي حالات طارئة أثناء هطول الأمطار، وتنظيف جميع قنوات تصريف مياه الأمطار من الشوائب والأتربة العالقة، وصيانة مضخات المياه بالمحطات، والتأكد من جاهزية جميع معدات سحب مياه الأمطار واستعدادها لأي طارئ عند الحاجة إليها، مؤكدة أنه سيتم نشر 16 سيارة ومعدات وآليات، وأكثر من 40 سائق آلية وعاملاً.

كما تنظم أمانة المنطقة الشرقية يوم غد ملتقى أسبوع الجودة العالمي، تحت شعار “ضمير الجودة .. القيام بالعمل الصحيح”، وذلك على مسرح الأمانة.

ويتضمن الملتقى عددًا من الجلسات العلمية تتناول فيها أهمية تطبيقات الجودة والتميز المؤسسي في الاهتمام بجودة الأعمال وفعلها بالطريقة الصحيحة، والعديد من المحاضرات المتخصصة والمتعلقة بالجودة وبشعار هذا العام، إلى جانب مسار مصاحب يحتوي على عبارات وجداريات خاصة بثقافة الجودة، وذلك لمدة أسبوع مما يدل على أهمية الجودة وتأثيرها وإيمان المنظمات العالمية بها.

وأكدت الأمانة أنها قطعت شوطاً كبيراً في ترسيخ مفاهيم الجودة وتبني مبادئها، وذلك من خلال القيام بالعديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تطبيق مفاهيم الجودة، وتأكيد أهمية التميز المؤسسي، من خلال تفعيل أسبوع الجودة العالمي، وذلك بجانب إطلاق جائزة الأمين للتميز.

وأضافت أن ما قامت به الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي من تنظيم العديد من ورش العمل والبرامج لكل الوحدات الإدارية والموظفين، من خلال خطة عمل انطلقت منذ أعوام وستسمر حتى الوصول إلى الأهداف التي يتطلع إليها المستفيدون لتحقيق رضاهم مع الاستمرار في تطوير الأعمال إيماناً بأن الجودة رحلة مستمرة لا تتوقف.