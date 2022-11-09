الناجون من السرطان قد يكونون أكثر عرضة لكسور العظام.. 3 أسباب

النجاة من السرطان هي الحلم الذي يبحث عنه الملايين حول العالم، وهناك أمور تتعلق بالأمر.

وكشفت دراسة عن أن الأشخاص الذين نجوا من السرطان، خاصة أولئك الذين خضعوا للعلاج الكيميائي، هم أكثر عرضة للإصابة بكسور العظام لعدة أسباب.

تتراوح الآثار الجانبية طويلة المدى للأشخاص الذين أصيبوا بالسرطان من المضاعفات البسيطة إلى المشكلات الصحية التي تهدد الحياة.

وتشمل هذه الآثار الجانبية المحتملة فقدان السمع من جرعات عالية من العلاج الكيميائي.

وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من جرعات عالية من الإشعاع على الدماغ ومشاكل الأسنان وانقطاع الطمث المبكر والعقم.

ومؤخرا، أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن مشكلة كسور العظام يمكن أن تكون أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين أصيبوا بالأورام السرطانية.

وعلقت المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة إريكا ريس بونيا، كبير الباحثين في علم الأوبئة والسلوك في جمعية السرطان الأمريكية: “هذه واحدة من أولى الدراسات للتحقيق في الارتباطات بين تشخيصات السرطان”.

وقالت بونيا، لموقع medicalnewstoday: “تمكنا من تضمين الناجين من عدة أنواع من السرطان في دراستنا، وفحص مخاطر الكسور حسب الموقع لكسور الحوض والفقرات والرسغ”.

وفقا لمؤلفة الدراسة، فإن التدخين مرتبط أيضًا بخطر أعلى وكان هناك بعض الاقتراحات بأن النشاط البدني قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالكسور لدى الناجين من السرطان.

وقالت بونيا إن الناجين من السرطان قد يكونون أكثر عرضة لكسور العظام بسبب هذه الأسباب:

– ارتفاع معدلات الإصابة بهشاشة العظام

– انخفاض كتلة العضلات

– مشاكل التوازن والتغيرات غير المتوقعة في المشي المرتبطة بالعلاج الكيميائي