السياحة السعودية تعزز حضورها العالمي

الرياض ـ البلاد

برعاية وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب ، افتتحَت الهيئة السعودية للسياحة أمس جناحَها في معرض سوق السفر العالمي WTM،الذي يقام في مدينة لندن على مدى ثلاثة أيام؛ تشارك من خلاله الهيئة بمعية أكثر من 40 شريكاً من منظومة السياحة السعودية، يمثلون الوجهات السياحية وشركات الطيران ومنظمي الرحلات ومقدمي الخدمات والتجارب السياحية من حول المملكة؛ لبناء شراكات إستراتيجية مع أهم الأسواق العالمية، حيث استقبلت السعودية أكثر من 150 ألف زيارة من المملكة المتحدة خلال العام الحالي 2022م.

ويقدم جناح الهيئة السعودية للسياحة لمحات مضيئة عن الكنوز والوجهات والمعالم والتجارب السياحية عبر الأجنحة المتنوعة التي تنطلق في رحلة تفاعلية ملهمة نحو أجمل المنتجعات في البحر الأحمر، والمناطق التاريخية في مدينة الحِجر بمحافطة العُلا والدرعية التاريخية وغيرها، مُسلطة الأضواء على التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي والاجتماعي،كما يستقبل المقهى السعودي ضيوفَه احتفاءً بعام القهوة السعودية.

وأوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين أن الهيئةَ حريصةٌ مع شركائها على المشاركة في أهم الملتقيات والمعارض في قطاع السفر على المستوى الدولي؛ مثل معرض سوق السفر العالمي WTM في لندن؛ لفتح آفاق جديدة،وإبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات مع كبرى الشركات الأوروبية والعالمية؛ لجذب شرائح أكبر من الأسواق ذات الأولوية”، مبيناً أن الهيئة تسعى إلى دعم القطاع السياحي الخاص لتنمية الوجهة السعودية ورفع عدد الزيارات من داخل وخارج المملكة؛ بصفته شريكاً رئيسياً لمنظومة السياحة السعودية في تنفيذ وإنجاح الباقات والبرامج، وتقديم تجارب سياحية ممتعة وسلسة وآمنة.

وتأتي مشاركة المملكة بصفتها شريكاً مميزاً للعام الثاني على التوالي، بعد أن حققت السعودية انتعاشاً ملفتاً كأسرع الوجهات السياحية نمواً في مجموعة العشرين، حيث زادت نسبة النمو عن 121% فوق المعدل العالمي، وذلك بالمقارنة مع نسب النمو قبل فترة جائحة الوباء العالمي، وكانت المملكة قد حققت أكثر من 62 مليون زيارة سنوية خلال العام 2021م،مستهدفة أكثر من 70 مليون زيارة خلال العام الحالي 2022م، وأكثر من 100 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030م.