“الجوازات” تواصل تقديم خدماتها للراغبين في السفر لدولة قطر

الرياض: البلاد

تواصل المديرية العامة للجوازات تقديم خدماتها للمسافرين الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، ودعمت المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، وذلك لخدمتهم وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

وأكدت “الجوازات” أنها بدأت من 1 نوفمبر 2022م، عبر المنافذ البرية والجوية المؤدية إلى دولة قطر الشقيقة، تنفيذ الإجراءات المُعلنة من قبل السلطات القطرية المختصة للراغبين في حضور مباريات كأس العالم والفعاليات المصاحبة، التي اقتصرت على السماح بالدخول للحاصلين على بطاقة (هيّا) للمسافرين باستخدام جواز السفر المسجل في منصة (هيّا) والتي تستمر حتى 23 ديسمبر 2022م، باستثناء المواطنين القطريين والمقيمين فيها حاملي البطاقة الشخصية القطرية.

وأشارت “الجوازات” إلى أنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة (هيّا) الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة، كما يمكن لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة “حاضرين” على الرابط: HereForYou.sa، الذي يهدف لتقديم المعلومات اللازمة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات المونديال من داخل المملكة، بالإضافة للزوار القادمين إلى المملكة.