مليونا زائر لموسم الرياض 2022

الرياض ـ البلاد

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وصول عدد زوار موسم الرياض 2022 إلى مليونيْ زائر بعد نصف شهر من انطلاق فعالياته التي بدأت بحفل عالمي في الـ 21 أكتوبر الماضي.

وبشعاره “فوق الخيال”، يقدم موسم الرياض هذا العام مزيجًا من الخيارات الترفيهية المتنوعة التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم، عبر فعاليات وعروض عالمية، حيث احتضن الموسم أكبر معرض أنمي، وأكبر فعالية WWE في الشرق الأوسط، إضافةً إلى شهادة غينيس لأكبر عرض درونز للألعاب النارية في العالم.

وخلال نوفمبر الجاري، تفتتح ضمن الموسم 7 مناطق ترفيهية متنوعة، تتمثل في منطقة ذا جروفز، ورياض سكاي، وليتل رياض، وقرية زمان، ورياض زوو، وفان فستيفال، وبوليفارد وورلد، كما ستشهد فعاليات نوفمبر حفلة غنائية، وفعالية بلاك هات، ومهرجان رش للألعاب.

وتشهد فعاليات موسم الرياض منذ انطلاقها حضورًا استثنائيًّا يستنفذ جميع التذاكر المخصصة للحضور، كما حصل في معرض الأنمي السعودي الذي أقيم مؤخرًا في واجهة الرياض، وويكند الرعب في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وعددا من الفعاليات المتواصلة منذ انطلاقة الموسم الذي يمثل أبرز حدث ترفيهي بالمنطقة.

ويتميز موسم الرياض 2022 بمناطقه الترفيهية التي يصل عددها إلى 15 منطقة، البعض منها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي “بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض” التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.

ويقدم الموسم فرصا اقتصادية ضخمة، تتمثل في تمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص الاستثمار، إضافةً إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، فضلًا عن توفير الوظائف في مختلف المجالات.