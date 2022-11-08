انطلاق أعمال المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية

الرياض ـ البلاد

ينطلق اليوم في الرياض المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية، الذي تنظّمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بمشاركة أكثر من 110 دول حول العالم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة تطورات شبكات الاتصالات الفضائية والجوية الحديثة، والفرص والتحديات المصاحبة؛ لنشرها من نواحي علمية وتقنية وتنظيمية، واستعراض الحراك العالمي تجاه تقديم خدمات الاتصالات عبر هذه الشبكات، وتقام فعاليات المنتدى خلال الفترة 8 – 10 من نوفمبر الجاري.

وسيتناول المنتدى من خلال أكثر من 15 جلسة حوارية وأكاديمية ستة محاور رئيسة وهي: تكامل شبكات الاتصالات الفضائية والأرضية، ومستقبل الجيل السادس من خلال الشبكات غير الأرضية التي ستنشر في طبقات الغلاف الجوي والفضاء الخارجي، والمستجدات والفرص والتحديات لإيصال خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية، وتغطية الفجوات الرقمية حول العالم، وسياسات حماية الفضاء والمسؤولية في نشر المنظومات الفضائية، والحطام المداري والتنمية المستدامة في الفضاء، وسيشارك في هذه الجلسات أكثر من 90 متحدثاً.

ويستهدف المنتدى ممثلي القطاع العام والخاص والمهتمين بالاتصالات الراديوية والفضاء والباحثين والمختصين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والجهات التنظيمية المحلية والعالمية لسياسات وتنظيمات الطيف الترددي.

ويتخلل المنتدى استعراض الحلول التقنية والتجارب الحديثة وجوانبها الفنية والعلمية، كما سيشهد إعلان نتائج المسابقة البحثية العالمية، التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في مجال الشبكات غير الأرضية من خلال مبادرة شبكات المستقبل لما بعد الجيل الخامس والجيل السادس، والتي شارك فيها أكثر من 100 باحث من خلال 28 ورقة بحثية من أكثر من 30 جامعة ومركزاً بحثياً، حيث سيتم اليوم تكريم أفضل ثلاث أوراق علمية تم تقديمها، كما تتيح الهيئة المزيد من المعلومات حول المنتدى.