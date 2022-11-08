“العين الحارة” بالليث متنفس صحي بمواصفات طبيعية

الليث ــ البلاد

تُعدّ “السياحة الاستشفائية”، نمطًا من أنماط السياحة وموردًا اقتصاديًا مهمًا للدول الساعية إلى الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال الاعتماد على العناصر الطبيعية ذات المقومات الغنية الفاعلة والاثر الفعال في علاج آلآم والتهابات المفاصل وأمراض الجهاز الهيكلي والروماتيزم وبعض الأمراض الجلدية.

ويبرز متنزه “العين الحارة “، بمحافظة الليث جنوب منطقة مكة المكرمة كأحد أهم وأبرز مواقع السياحة العلاجية والاستشفائية الجاذبة للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المملكة، لما يملكه من مقومات طبيعية تؤهله ليكون عنصراً من عناصر الجذب السياحي سواءً على المستوى المحلي أو العالمي.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة قد أطلقت حملتها التسويقية بالشراكة مع أمانتي جدة والطائف بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الداعمة للفرص السياحية العلاجية والترفيهية، حيث يقف على رأس طليعتها تطوير العين الحارة بمركز غميقة بالليث، والذي يعد من أبرز المقاصد والوجهات السياحية العلاجية الجاذبة ذات الطابع الاستشفائي الحيوي، المصاحب لأعلى المعايير والممارسات في قطاع السياحة البيئية، خاصة في ظل امتلاك الموقع متنفساً صحياً وعلاجياً يدفع كل ما من شأنه تحقيق العوائد الاقتصادية والصحية والسياحية. كما تُوفر العين الحارة خدمات وأنشطة فقدان الوزن عبر التدريب البدني والنفسي، وطعام الحمية الغذائية مع استشارات أخصائي تغذية، إضافة إلى توفر إقامة وضيافة كاملة من المأكولات والمشروبات وخدمات النُزل ومنتوجات عضوية محلياً ، ومناطق مفتوحة للجمهور وسط أجواء سياحية علاجية متكاملة. وعدّ مدير عام الاستثمار ودعم القرار بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس حسن جواح، ، مشروع الطريق السياحية من المشاريع التنموية والتطويرية الطموحة في منطقة مكة المكرمة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة رئيس مجلس الهيئة، وسمو نائبه، اهتماماً ومتابعة بهدف تحقيق أهداف المشروع البيئية والاقتصادية. من جانبه أكد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، أن مشّروع الطريق السياحيِّ يعدّ استكمالًا لمسيرة العمل التنموي بمنطقة مكة المكرمة وأحد مخرجات إستراتيجية المنطقة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ، مشيراً إلى أن محافظة الليث تزخر بمقومات طبيعية تمكنها من حجز مكانة مميزة على خارطة السياحة الوطنية خاصة فيما يتعلق بالسياحة الاستشفائية التي يبرز متنزه “العين الحارة” كأحد أهم المواقع المميزة الجاذبة في هذا النمط السياحي نضير ما يملكه من مقومات طبيعية.