الثقافة وهيئة التراث تحتفيان بـ”بيوت عسير الملونة”

أبها ـ البلاد

أنهت وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث تنظيم مسابقة “بيوت عسير الملونة” في منطقة عسير بالتعاون مع الجهات المختصة، التي احتفت من خلالها بالمجالات التراثية العريقة التي عرفت بها المنطقة، المرتبطة بالزخارف والألوان في العمارة المحلية. وشهدت المسابقة مشاركة عدد من أهالي المنطقة في تلوين سبعة بيوت مختلفة في قريتي آل مسلم، ووادي جناب بمحافظة الحرجة بمنطقة عسير وإشراف من المختصين، على مدى سبعة أيام متواصلة شهدت المواقع التي استهدفتها المسابقة حراكاً ثقافياً فنياً أعاد الحياة إلى هذه البيوت التي تمثل تراثاً معمارياً وفنياً عريقاً يعكس الإبداع الفني المحلي منذ القدم. وشملت المسابقة عدداً من الفعاليات ضمن الأنشطة المصاحبة، حيث جهزت مساحات لونية تراثية أخذت الضيوف في تجربةٍ مليئة بالتنوع البصري والحسي، مع بعض التجارب التفاعلية في استخراج اللون من الطبيعة، وجلسات تراثية، وتذوق التراث، وتلوين عدد من عناصر التراث الثقافي غير المادي كالطفشة والخزف والقط العسيري، كذلك مساحة للبناء بالطين، وورش العمل، ومنطقة مخصصة للتصوير. واحتضنت أنشطةً مخصصة للأطفال تمثلت في جناح الرسم الذي أتاح للأطفال إبراز مواهبهم من خلال الرسم على مجسمات صغيرة تمثل البيوت التراثية، إضافةً إلى استخدام الصلصال في تشكيل نماذج فنية مختلفة معظمها من التراث المحلي، تحت إشراف المدربتين سارة وعائشة القحطاني، وجناح “الراوي” الذي سردت خلاله كاتبة قصص الأطفال غلا القحطاني قصصاً مستخدمةً خلالها الدُمى وتركز فيها على التراث العريق للمكان، وأخرى اجتماعية لتُثري الأطفال معرفياً. وتأتي هذه المسابقة ضمن مساعي وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث لإبراز التراث الثقافي العريق للمملكة، والحفاظ على الإرث والقيم الاجتماعية العريقة التي تميزت بها منطقة عسير، حيث تجسده هذه البيوت بتصاميمها وألوانها الفريدة.