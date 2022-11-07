5 آلاف مشارك في مهرجان الإذاعة والتلفزيون

الرياض ـ البلاد

كشفت اللجنة المنظمة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينطلق بعد غد الاربعاء بالرياض, عن تسجيل رقم قياسي جديد حيث تم التسجيل في موقع المهرجان الإلكتروني لما يقارب خمسة آلاف مشارك لحضور فعاليات المهرجان بالإضافة إلى 500 إعلامي من مختلف أنحاء العالم.ويقام المهرجان في نسخته 22 بمدينة الرياض ويسامر حتى 12 نوفمبر الجاري. ويجمع المهرجان المبدعين العرب والمسؤولين والمهنيين العاملين في القطاع السمعي والبصري والفاعلين في مجال الصوت والصورة والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة. كما يضم المهرجان معرض الأسبوع للإذاعة والتلفزيون، بمشاركة الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة، والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وأشهر الشركات العالمية المصنّعة للتجهيزات التقنية والمدمجة، وشركات الإنتاج الإعلامي.

ويفتتح المهرجان في قلب العاصمة الرياض بفندق هيلتون المطار بحفل فني كبير، يكرم فيه عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي أثرت الساحة العربية بإنتاجاتها المرئية والمسموعة لأعوامٍ عدة، إضافة إلى إقامة حفل غنائي في اليوم الأول، يحضره عدد كبير من الإعلاميين والمختصين الذين يشاركون في أعمال المهرجان. كما يتوج المهرجان الفائزين بالمسابقات التلفزيونية والإذاعية حيث تعلن اللجان النوعية الفائزين بـ 60 جائزة ما بين ذهبية وفضية، بينها 32 جائزة تلفزيونية في المسابقات الرئيسية والموازية، و 32 جائزة إذاعية.