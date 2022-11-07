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ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية العراق

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع الآخر / 1444 هـ       7 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في جمهورية العراق.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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