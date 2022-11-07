“مسام” ينتزع 1.119 لغمًا في عدة محافظات يمنية خلال أسبوع

البلاد : متابعات

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2022م من انتزاع 1.119 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد و286 لغمًا مضادًا للدبابات، و816 ذخيرة غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة.

ونزع فريق “مسام” 32 لغمًا مضادًا للدبابات و636 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة نُزع 24 لغمًا مضادًا للدبابات و25 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق 3 ألغام مضادة للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية رغوان، و200 لغم مضاد للدبابات بمديرية مأرب.

فيما تمكن الفريق في محافظة شبوة من نزع لغمين مضادين للأفراد و6 عبوات ناسفة بمديرية عين، ونزع 7 ألغام مضادة للدبابات و4 عبوات ناسفة بمديرية عسيلان، كما تمكّن الفريق في محافظة تعز من نزع 7 ذخائر غير متفجرة في مديرية الوازعية، ونزع 4 ألغام مضادة للدبابات و122 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع، و14 لغمًا مضادًا للدبابات و16 ذخير غير متفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 371 ألفًا و236 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.