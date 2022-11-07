“كات ووك” مبادرة لحماية النمر العربي والقطط البرية

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شهدت مختلف المناطق في المملكة أمس انطلاق المبادرة التطوعية إلى التوعية بضرورة حماية القطط البريِّة المهددة بالانقراض وذلك تزامنا مع المبادرة التي انطلقت في كل أرجاء العالم دعما للنمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية ، وفي هذا السياق انطلقت أمس بمدينة جازان مبادرة “كات ووك 2022” التي تهدف لرفع مستوى الوعي بضرورة حماية القطط البرية، وذلك من خلال فعاليات أقيمت بممشى الكورنيش الشمالي بمدينة جازان قطع من خلالها المشاركون من مختلف شرائح المجتمع مسافة سبعة كيلومترات.

وشملت المبادرة مسيرة توعوية شارك فيها مايقارب 3000 من أبناء وبنات المنطقة، والعديد من الجهات المشاركة منها الإدارة العامة للتعليم بجازان، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وجمعية رعاية الأيتام، ومركز الإبحار، وشرطة منطقة جازان.

وتعد مبادرة “كات ووك” للمشي إحدى المبادرات الإستراتيجية والتوعوية للحفاظ على حياة 40 نوعاً من القطط البرية في العالم.

كما نظمت أمانة محافظة الطائف أمس مبادرة Catwalk إحدى حملات منظمة كاتمو سفير Catmosphere العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات، بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، وذلك بمنتزه الردف وممشى الخمسين.

وتهدف المبادرة التطوعية، التي قطع فيها المشاركون مسافة 7 كيلومترات، كما شملت المبادرة على رسومات للأطفال وزراعة شتلات، ونظافة للمواقع السياحية.

ونظمت بلدية محافظة بدر أمس, مبادرة “كات ووك 2022” التي تهدف لرفع مستوى الوعي بضرورة حماية القطط البرية ومن ضمنها النمر العربي، وذلك من خلال مسيرة أقيمت بممشى التنمية و حديقة الراكة بمدخل بدر الشمالي قطع من خلالها المشاركون من مختلف شرائح المجتمع مسافة سبعة كيلومترات.



وشملت المبادرة مسيرة توعوية شارك فيها ما يقارب 500 فرد من أبناء وبنات المحافظة وبالتعاون مع القطاعات الحكومية و الأمنية بالمحافظة، ومن ضمنها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي و مرور وشرطة المحافظة وفرق الدفاع المدني ومكتب فرع وزارة البيئة و المياه و الزراعة ببدر والفرق التطوعية و المدارس.

نفذت مبادرة “كات ووك” بمنطقة الجوف أمس ، فعالية المشي السنوية التي تقام في الـ 5 من نوفمبر كل عام؛

وانطلقت الفعالية في 4 مواقع مختلفة بمحافظات المنطقة، وبلغ عدد المشاركين في مبادرة المشي أكثر من 400 في سكاكا، و250 في القريات و200 بدومة الجندل، و 150 في محافظة طبرجل حيث قطع المشاركون في كل موقع مسافة 7 كلم ضمن المبادرة.

وأقيمت فعالية المشي برعاية من إمارة منطقة الجوف، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية شملت وزارة الرياضة وأمانة المنطقة والتعليم والغرفة التجارية والقطاع الخاص ولجنة الرياضة المجتمعية بالمنطقة ونادي الجوف للهايكنج والمشي، إضافة إلى الأهالي وعدد من شخصيات المجتمع، كما شاركت وزارة الصحة في الفعالية بعيادات للفحص وتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية.

ونظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية أمس مبادرة “كات ووك” إحدى حملات منظمة كاتمو سفير العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات؛ لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البريِّة، وذلك بممشى النسيم بمكة المكرمة، وذلك باشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما نطلقت أمس في المدينة المنورة فعالية “كات ووك” التي تنظمها أمانة منطقة المدينة المنورة للتوعية بأهمية المحافظة على القطط البرية والنمر العربي من الانقراض بمشاركة عدداً من الجهات الأمنية والخدمية وأكثر من 3000 متطوع ومتطوعة وذلك بالحي التراثي بحديقة الملك فهد. وقطع المشاركون من مختلف شرائح المجتمع في الفعالية مسافة 7 كيلومترات لدعم الحملة التي تُعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرَّضة للانقراض من أبرزها النمر العربي. وتهدف مسيرة “كات ووك” لتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق إذ تُسهم الفعالية في استشعار فوائد الرياضة الخارجية وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية وهي مسيرة توعوية تقام سنوياً. وشاركت ملحقية سفارة المملكة العربية السعودية الثقافية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس ، في النسخة الثانية من المبادرة العالمية “كات ووك” والتي تنظمها منظمة كاتموسفير.

وانطلقت مسيرة منسوبي الملحقية والطلاب والطالبات المبتعثين بمشاركة الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الدكتور فوزي بخاري من مقر الملحقية في ولاية فرجيينا وصولاً إلى مقر المبادرة ذهاباً وإياباً وذلك لرفع الوعي والتشجيع على الحفاظ على القطط البرية.

وتُعد مبادرة “كات ووك” للمشي إحدى المبادرات الإستراتيجية والتوعوية التي تقام سنوياً في الخامس من نوفمبر للحفاظ على حياة القطط البرية المهددة بالانقراض في كل انحاء العالم.