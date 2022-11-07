ضبط 109 مخالفين لنظام البيئة خلال أسبوع

الرياض ـ البلاد

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 109 من مخالفي نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.وبحسب مقطع فيديو نشرته الداخلية على حسابها الرسمي بموقع تويتر، نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة؛ لقيامهم برعي 317 متنًا من الإبل و450 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي.

وأضافت: تم ضبط 19 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من 23م3 من الحطب والفحم المحليين المستخدميْن في الأنشطة التجارية في منطقة الرياض، و10 مخالفين لاستغلالهم الرواسب بنهل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بعدد من المناطق

وأفادت الوزارة أنه تم ضبط 28 مخالفًا؛ لدخولهم منطقة محمية دون تصريح، والصيد في أماكن محظورة بمحميتي الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، بحوزتهم: (3 بنادق هوائية، وسلاح ناري، و234 ذخيرة، و53 شبك صيد، و5 أجهزة جذب طيور، و92 طيرًا مَصِيدًا، وكائن فطري، وصقر).

وأفادت بأنه تم ضبط مخالف لنظام البيئة لبيعه حطبًا وفحمًا محليين في منطقة الرياض.

ونجحت القوات الخاصة لأمن البيئة في تبوك في ضبط 4 مخالفين لصيدهم دون تصريح بحوزتهم 80 طلقة شوزن ومنظار نهاري وجهازا ملاحة ولاسلكي وشبك صيد.

ونجحت شرطة مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة والقصيم وتبوك وحائل في ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 12 مركبة، وتمكنت القوات بمكة والقصيم وتبوك وعسير والشرقية من ضبط 22 مخالفًا بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 10 مركبات.