شاهد.. يوفنتوس يحسم ديربي إيطاليا أمام إنتر ميلان

انتصر يوفنتوس على ضيفه إنتر ميلان في ديربي إيطاليا بهدفين نظيفين 2-0 سهرة أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس على لائحة الكالتشيو، تاركًا إنتر ميلان في الترتيب الـ7 بعد أن تجمد رصيده عند 24 نقطة.

جرت المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب “أليانز ستاديوم” معقل يوفنتوس شمالي إيطاليا، أمام نحو 40 ألف مشجّع وبصافرة دانييلي دوفيري.

سجّل هدفي يوفنتوس الفرنسي أدريان رابيو والإيطالي نيكولو فاغيولي بالدقيقتين 52 و84، وكلا الهدفين من صناعة الكرواتي فيليب كوستيتش.

وتلقى إنتر ميلان خسارته الـ5 هذا الموسم، في حين أن “البيانكونيري” حقق الفوز الـ7 من أصل 13 مباراة مقابل خسارتين و4 تعادلات.

شاهد أهداف ديربي أيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان 2-0