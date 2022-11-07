دوري أبطال أوروبا: إحصائية “كاسحة” لريال مدريد ضد ليفربول

أوقعت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023 حامل اللقب ريال مدريد في مواجهة ليفربول، في أقوى مواجهات الدور الثاني على الإطلاق.

وستتجدد مواجهة ريال مدريد ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن حظيت باهتمام متزايد في المواسم السابقة بين العملاقين.

تميل كفة المواجهات المباشرة بين ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، إلى صالح النادي الملكي الإسباني، بـ5 انتصارات مقابل هزيمتين.

في المواسم الـ8 الأخيرة، لم يستطع ليفربول تحقيق أي فوز أمام ريال مدريد مطلقًا، وانتهت هذه المواجهات بـ5 انتصارات مدريدية وتعادل وحيد.

مباريات ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد 0-1 ليفربول (2009) ثمن النهائي

ريال مدريد 0-4 ليفربول (2009) ثمن النهائي

ريال مدريد 3-0 ليفربول (2014) المجموعات

ريال مدريد 1-0 ليفربول (2014) المجموعات

ريال مدريد 3-1 ليفربول (2018) النهائي

ريال مدريد 3-1 ليفربول (2021) ربع النهائي

ريال مدريد 0-0 ليفربول (2021) ربع النهائي

ريال مدريد 1-0 ليفربول (2022) النهائي

أندية مدريد “بعبع” يورغن كلوب في ليفربول

منذ تولي المدرب الألماني يورغن كلوب تدريب ليفربول عام 2015، تم إقصاؤه في دوري أبطال أوروبا أمام ناديين فقط، هما ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

في المرة الوحيدة التي لم يواجه خلالها ليفربول أندية مدريد في دوري الأبطال، وصل إلى المباراة النهائية وحصد اللقب وكان ذلك في عام 2019.

ريال مدريد “ألم” ليفربول الحديث في دوري أبطال أوروبا

في المواسم الأربعة الماضية فقط، خسر ليفربول نهائيين لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في نسختي عامي 2018 و2022.

فيما أقصى ريال مدريد نظيره ليفربول من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 بالفوز عليه بمجموع المباراتين (3-1).

ما يعني أن ليفربول لم يحقق أي انتصار أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا منذ 2009، عندما فاز بنتيجة 4-0 في ثمن النهائي.

شاهد ملخص نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 (ريال مدريد 3-1 ليفربول)



شاهد ملخص نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 (ريال مدريد 1-0 ليفربول)