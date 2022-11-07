الرياض ـ البلاد

انطلقت أمس فعاليات الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, الذي تستضيفه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمدينة الرياض, بحضور وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

ويبحث الاجتماع الموضوعات المشتركة وأوجه التعاون حيال تعزيز الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وآخر المستجدات حيال تنفيذ توصيات الاجتماع العشرين الذي استضافته مملكة البحرين.

ويناقش الاجتماع تطورات نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء، ومبادرة تطوير إجراءات تحصيل مبالغ الاشتراكات من أصحاب العمل، ومبادرة التكامل والربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون.

يُذكر أن اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقد بشكل سنوي، وتستضيفه إحدى الدول الأعضاء، وهو يأتي في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك وتوطيد العلاقة الأخوية المميزة التي رسمها وأشرف عليها قادة المجلس -حفظهم الله- حيث أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت بمملكة البحرين عام 2004م نظام مد الحماية التأمينية الذي يقضي بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم لتحقيق الطمأنينة والاستقرار لهم.