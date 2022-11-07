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انطلاق معرض إبداع 2023 بالدمام

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع الآخر / 1444 هـ       7 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام ـحمود الزهراني

ينظم تعليم المنطقة الشرقية ممثلاً في إدارتي الموهوبين والموهوبات، اليوم ، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2023″، وذلك لمدة ثلاثة أيام بمقر تعليم الشرقية الجديد بالدمام.

وبهذه المناسبة قال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن الأولمبياد الذي يقام سنويًا يستهدف طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية من التعليم الحكومي والأهلي. وأوضح أن الأولمبياد يشمل محاضرات، وورش عمل تخصصية، إضافة إلى مسابقة علمية تنافسية يقدم خلالها المشاركون مشاريع علمية فردية وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع.

وبحسب الباحص يهدف الأولمبياد إلى توفير بيئة تنافسية للطلاب والطالبات وتنمية روح الإبداع لهم في المجالات العلميّة والتقنيّة واكتشاف المواهب والملكات العلمية وإكسابهم مهارات البحث العلمي وتطوير مواهبهم العلمية، وذلك لتمثيل المملكة في المسابقات والمحافل الدوليّة بمشاريع متميزة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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