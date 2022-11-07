السفير آل جابر يلتقي بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن

الرياض : البلاد

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض, اليوم، بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغو.

وخلال اللقاء استعرضت جهود المملكة المختلفة لدعم الحكومة اليمنية وجهود السلام لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لمقترح تمديد الهدنة بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن, إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة لمساعدة الحكومة والشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل استمرار تعنت المليشيا الحوثية ورفضها للمقترح الأممي الذي سيسهم في تحسين حياة الأشقاء في اليمن.