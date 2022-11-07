أخصائية تغذية: الريجيم عبر النت محفوف بالمخاطر

جدة ـ البلاد

حذرت أخصائية التغذية العلاجية الشيماء الحربي ، الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ويرغبون في التخسيس من اتباع طرق غير صحية لفقدان الوزن ، مبينة أن من الأخطاء الشائعة المنتشرة في وقتنا الحالي اتباع أنظمة غذائية تعتمد مصادرها على مواقع الإنترنت غير الموثوقة أو التجارب الشخصية – خاصة الأنظمة الغذائية التي تحتوي على كميات قليلة من السعرات ، وتُعطي وعودًا بفقدان الوزن بشكل سريع – وتختلف انعكاساتها السلبية باختلاف الأنظمة فبعضها تؤدي إلى الصداع والخمول ، وكثيرٌ منها تسبب خسارة الوزن من الكتلة العضلية ، والبعض الآخر قد تكون مضاعفاتها شديدة تصل إلى اختلال وظائف الهرمونات وغياب الدورة الشهرية لدى الفتيات.

وقالت الشيماء إنه يمكن للفرد إنقاص الوزن بطريقة صحية وسليمة بعدد من الطرق منها: زيادة النشاط البدني ، فهو يساعد على حرق السعرات الحرارية.

واتابع نظام غذائي مع أخصائي التغذية ، إذ تختلف الخطة الغذائية التي يقدمها الأخصائي حسب الفرد واحتياجاته ، كما أن الخطة المناسبة والحمية المصممة له فتكون بمثابة وصفة الدواء للمريض التي يتفرّد بها حسب احتياجاته وتفضيلاته التي يتناسب معها.