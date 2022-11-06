6 برامج لتنمية مهارات العاملين في السياحة

الرياض ـ البلاد

أعلنت وزارة السياحة، عن 6 برامج تدريبية، لتنمية مهارات العاملين في القطاع السياحي، أولها القيادة الإبداعية للعاملين.

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى أن من بين البرامج التسويق الرقمي للوجهات السياحية، بالإضافة إلى برنامج المهارات المتقدمة في إدارة النقل السياحي.

وأضافت «أن هناك برنامج إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، بالإضافة إلى إدارة مخاطر الأمن السياحي، وأخيرًا المهارات اللغوية الإنجليزية لمقدمي الخدمات الفندقية».

وأشارت الوزارة إلى أن المستهدفين من هذه البرامج، هم الباحثون عن عمل، والعاملون في القطاع السياحي، بجانب الراغبين بالعمل في القطاع السياحي.

وتولي المملكة اهتماماً وحرصاً كبيراً لتنمية القطاع السياحي، حيث تشكّل المملكة بمساحتها الشاسعة وتضاريسها المتباينة ومناطقها المختلفة وجهةً للاستكشاف والسياحة، وتكمن أهمية صناعة السياحة في أنها تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية والوطنية.

كما أن المملكة تدعم السياحة لمساهمتها الإيجابية في تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية الداخلية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم السياحة في توفير مصادر للدخل لأفراد المجتمع، وفي خلق فرص العمل للشباب السعودي، وتوفر فرصاً للأعمال التجارية التي تعتمد على الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم في تعزيز مدخولها، وتساهم كذلك في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونها جسر للتواصل الإنساني والثقافي مع شعوب العالم، وتأكيد التواصل والتفاهم المشترك.

يشار إلى أنه من أهم النقاط التي تعزز من الجذب السياحي للمملكة، يتمثل في وجود معالم تاريخية ومظاهر التراث الثقافي، التي تمتاز بتاريخ وحضارة عميقة، وعلى سبيل المثال مدائن صالح في منطقة العلا، حيث أدرج الحِجر في العلا ضمن لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، فيما تشكل العلا موطناً لمجموعة من المواقع التاريخية والأثرية وعاصمة للمملكتين الدادانية واللحيانية، إضافة إلى احتضان كثير من مناطق المملكة الواسعة، العديد من المواقع التي تعكس التاريخ وثقافة الأرض السعودية.