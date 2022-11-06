39 فريقاً يتنافسون في تصفيات المناطق لبلوغ “نخبة المملكة” بدوري المدارس للبنات

البطولة العامة لدوري المدارس لكرة القدم للبنات شهدت مشاركات واسعة وأرقاما عالية

الرياض – هاني البشر

اختتمت البطولة العامة من منافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنات 2022، التي أقيمت على مستوى محافظات المملكة لمدارس التعليم العام، حيث تأهل إلى مرحلة بطولة المناطق 39 فريقاً من فرق المدارس الثانوية، في حين اقتصرت مشاركة فرق المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على مرحلة البطولة العامة.

شارك في البطولة العامة من منافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنات في نسخته الأولى، الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، 48324 لاعبةً، يمثلن 4768 فريقاً من 1906 مدرسة من مدارس التعليم العام، إذ لعبت خلالها 2353 مباراة، شهدت تسجيل 6089 هدفاً، بينما قاد الفرق المدرسية المشاركة 3793 مدربةً، وأدار المباريات 637 حكماً من معلمات التربية البدنية، وذلك وسط متابعة يومية من اللجنة الإشرافية العليا لدوري المدارس.

في حين، بدأت في عدة مناطق مرحلة تصفيات بطولة المناطق من مراحل دوري المدارس لمرحلة مدارس الثانوية، التي يتأهل منها 16 فريقاً، للمشاركة في بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم للبنات، التي ستقام منافساتها خلال ديسمبر القادم في محافظة جدة.