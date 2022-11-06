فيديو.. نيوكاسل يكتسح ساوثهامبتون ويرتقي للمركز الثالث

أمطر نيوكاسل يونايتد شباك ساوثهامبتون بأربعة أهداف لواحد اليوم الأحد، في إطار لقاءات الأسبوع الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح نيوكاسل في الترتيب الثالث على لائحة البريميرليغ -مؤقتًا- برصيد 27 نقطة، خلف المتصدر أرسنال (34) والوصيف نادي مانشستر سيتي (32).

جمعت المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب “سانت ماري” معقل ساوثهامبتون أقصى جنوبي البلاد، بإدارة تحكيمية من الإنجليزي ستيورات أتويل.

سجّل لنيوكاسل كل من ميغيل ألميرون (35) وكريس وود (59) وجوزيف ويلوك (62) وبرونو غيماريش (90). فيما سجل لساوثهامبتون رومان بيروارد (89).

وحقق نيوكاسل اليوم أمام ساوثهامبتون انتصاره الرابع تواليًا في الدوري الإنجليزي، بعد أن فاز على إيفرتون (1-0) وتوتنهام (2-1) وأستون فيلا (4-0).

شاهد أهداف نيوكاسل وساوثهامبتون 4-1