عروض وأضواء ليزر في “نور الرياض”

الرياض ـ البلاد

شهد متنزه الملك عبدالله بحي الملز اليوم عروضا حية باستخدام 2000 طائرة درون من إبداع الفنان الأمريكي مارك بريكمان تحت عنوان “ترتيب الفوضى: الفوضى المرتبة”، الذي تتميز أعماله بالمزج بين التكنولوجيا والعلم والخيال.

واشتمل العرض على سرب مكون من 2000 طائرة درون، حلّقت في فوق سماء متنزه الملك عبدالله، بشكل شبه عشوائي ثم بدأت بالاندماج والتحرك بطريقة منسجمة، لتشكل عملاً إبداعياً نال إعجاب المشاهدين، حيث سيتم إعادة تقديم هذا العرض أيضا خلال الفترة من يوم 9 و10 و11 و12 نوفمبر 2022م في تمام (الساعة 9 ليلاً). وقال بريكمان: “ركزتُ في هذه الأعمال على تصميم تجربة تفاعلية، حيث يمكن للمشاهدين الذين قاموا بتحميل تطبيق “نور الرياض” على أجهزتهم المحمولة، الضغط على زر “كاليدوسكوب” خلال العرض، فتظهر لهم مجموعة من الأزرار لاستخدامها في التفاعل مع طائرات الدرون، كما يمكن لجميع الحضور المشاركة في هذا العمل، الذي يعتبر التجربة الأولى لي في هذا الجانب، بهدف استمتاع الجمهور بتجربة فكرية وترفيهية غامرة “.

كما احتضن” متنزه سلام”، عرضاً فنياً آخرى للفنان الهولندي دان روزجارد باستخدام أضواء الليزر “ووترليكت”، الذي تتميز أعماله الفنية بالعنصر “العملي” متضمنا تصميمًا ضوئيًا، وأجهزة استشعار، ليتفاعل الجمهور معها بشكل مباشر، إضافة إلى عنصر لتغيير البيئة التي يتواجد فيها المشاهد، حيث استعرض الفنان مشهداً يصوّر قوة وشاعرية الماء، كفيضان افتراضي، ليجمع بين أضواء الليزر والعدسات في إنشاء طبقة متغيرة من الضوء، تبدو وكأنها متأثرة بالرياح والأمطار.

يذكر أن الأعمال الفنية والإبداعية المشاركة في نور الرياض 2022، بلغت أكثر من 190 عملاً فنياً إبداعياً ملهماً، من خلال 40 موقعًا متنوعا في مختلف أرجاء العاصمة الرياض، من بينها خمسة مراكز رئيسة، هي: (متنزه الملك عبدالله بالملز، متنزه سلام، حي السفارات، حي جاكس بالدرعية، ومركز الملك عبدالله المالي)، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة للاحتفالية التي تبلغ أكثر من 500 فعالية تشتمل على برامج مجتمعية، وشراكات، وعروض موسيقية، وبرنامج تطوعي يتيح لأبناء وبنات الوطن المشاركة الميدانية في أحد أكبر احتفالات العالم في مجال فنون الضوء.