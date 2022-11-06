طريقة عمل صوص الترياكي

سواء كنتِ تحبين الأطباق على الطريقة الآسيوية أو تحتاجين فقط إلى صلصة للتغميس وصفة صلصة الترياكي هذه سريعة التحضير ويمكن صنعها منزلياً

المقادير اللازمة

1 1/4 كوب ماء مقسمة

1/4 كوب صلصة الصويا

1/4 كوب سكر بني فاتح

2 ملعقة طعام عسل

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

1/4 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة

طريقة العمل

في قدر متوسطة على نار متوسطة أضيفي كوبًا من الماء وصلصة الصويا والسكر البني والعسل والزنجبيل المطحون ومسحوق الثوم

دعي الخليط يغلي مع الخفق بشكل متكرر

بينما تغلي الصلصة اصنعي خليطًا بإضافة 1/4 كوب ماء متبقي ونشا الذرة في وعاء صغير

يسكب مزيج الماء ونشا الذرة في القدر ثم تترك الصلصة تغلى مرة أخرى مع الخفق بإستمرار لمنع التكتل

بمجرد الغليان تطهى لمدة 1-2 دقيقة أو حتى الوصول إلى السمك المطلوب

تستخدم صلصة الترياكي كصلصة