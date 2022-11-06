المرأه صحة و عافية

طريقة عمل توابل الرانش

نيفين عباسaccess_time12 / ربيع الآخر / 1444 هـ       6 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة توابل صوص الرانش المصنوعة من مسحوق الحليب والبقدونس والشبت والثوم والبصل والريحان

المقادير اللازمة

1/3 كوب من مسحوق الحليب المجفف البودرة ( اختياري )
2 ملعقة طعام بقدونس مجفف
1 ملعقة كبيرة من الشبت المجفف
1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة
1 ملعقة طعام بودرة بصل
2 ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

طريقة العمل

في وعاء صغير اخلطي مسحوق الحليب المجفف والبقدونس والشبت ومسحوق الثوم ومسحوق البصل والملح والفلفل والريحان
تخزين في وعاء محكم الغلق
ثم استخدميها حسب الحاجة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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