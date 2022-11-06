طريقة عمل توابل الرانش

وصفة توابل صوص الرانش المصنوعة من مسحوق الحليب والبقدونس والشبت والثوم والبصل والريحان

المقادير اللازمة

1/3 كوب من مسحوق الحليب المجفف البودرة ( اختياري )

2 ملعقة طعام بقدونس مجفف

1 ملعقة كبيرة من الشبت المجفف

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة

1 ملعقة طعام بودرة بصل

2 ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

طريقة العمل

في وعاء صغير اخلطي مسحوق الحليب المجفف والبقدونس والشبت ومسحوق الثوم ومسحوق البصل والملح والفلفل والريحان

تخزين في وعاء محكم الغلق

ثم استخدميها حسب الحاجة