شاهد.. مانشستر يونايتد يسقط أمام أستون فيلا بثلاثية

انتصر أستون فيلا بثلاثة أهداف لواحد على مانشستر يونايتد اليوم الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المباراة هي الأولى لمدرب أستون فيلا الجديد، الإسباني أوناي إيمري، الذي تولّى المسئولية الأسبوع الماضي خلفًا للإنجليزي ستيفين جيرارد.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب “فيلا بارك” معقل أستون فيلا في مدينة برمنغهام وسط إنجلترا، بصافرة الحكم الإنجليزي الدولي أنتوني تايلور.

أستون فيلا سجّل هدفين متتاليين عبر لاعبيه ليون بايلي ولوكاس دين بالدقيقتين 8 و11. لكن لوك شو عادل النتيجة ليونايتد في الدقيقة 45.

بعد 4 دقائق فقط من انطلاقة الشوط الثاني واصل أستون فيلا التسجيل، وأضاف الهدف الثالث عن طريق الإنجليزي الشاب جيكوب رامزي.

ليظل رصيد مانشستر يونايتد عند 23 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتقى أستون فيلا إلى الترتيب الـ13 بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة.

شاهد أهداف مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد 3-1