الرياضة

شاهد.. ليفربول يهزم توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

محمد ابو الوفاaccess_time12 / ربيع الآخر / 1444 هـ       6 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف ليفربول وتوتنهام 2-1

عاد ليفربول من ميدان توتنهام هوتسبر بانتصار ثمين بنتيجة 2-1 أمسية اليوم الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ورفع ليفربول رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن على لائحة البريميرليغ، في حين أن توتنهام تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الرابع.

 

سجّل هدفي ليفربول محمد صلاح في الدقيقتين 11 و40 من الشوط الأول، وسجّل هدف توتنهام المهاجم الإنجليزي هاري كين بالدقيقة 70.

 

ويظل ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ15، بتصدر أرسنال (34 نقطة) ثم مانشستر سيتي (32) وفي المركز الثالث نيوكاسل (27).

 

شاهد أهداف ليفربول وتوتنهام 2-1

 

m.abo.elwafa

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