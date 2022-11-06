المنتخب السعودي للريشة الطائرة يتأهل لربع نهائي بطولة غرب آسيا

الدمام- حمودالزهراني

تأهل لاعبا المنتخب السعودي للريشة الطائرة لفئة الناشئين والشباب تحت 17 عاما فهد المالكي ويزن صائغ لربع نهائي منافسات بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة التي ستلعب مساء اليوم بعد تغلبهما على نظيريهما لاعبي المنتخب البحريني واللبناني بنتيجة ٢/٠، ويخوض اللاعب فهد المالكي مباراته في الدور ربع النهائي من البطولة مع لاعب المنتخب اللبناني كما يتواجه يزن الصائغ في الدور ربع النهائي مع لاعب المنتخب الإماراتي.

كما تأهل اللاعب عبدالعزيز المقهوي لفئة الناشئين تحت 15 عاما للدور ربع النهائي للبطولة بعد تغلبه على لاعب المنتخب الإماراتي بنتيجة ٢/٠ ليخوض مباراته في ربع نهائي البطولة أمام لاعب منتخب الكويت.

وعلى مستوى منافسات الزوجي، تأهل زوجي المنتخب السعودي تحت 17 عاما فهد المالكي ويزن صائغ لربع نهائي البطولة ليخوضا منافسات ربع النهائي أمام المنتخب البحريني.

جاء ذلك في إطار البطولة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة ٥-٧ من الشهر الجاري بمشاركة 9 دول هي” السعودية وسوريا والعراق والكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان والبحرين وفلسطين. ويمثل الأخضر في البطولة 12 لاعباً ولاعبة من الرجال والسيدات.