السعودي “المرجان” ينال حزام الاحتراف في رياضة” مواي تاي” بتايلاند

الدمام- حمودالزهراني

في منجز جديد، حقق اللاعب السعودي ابن الجوف “طلال المرجان” الحزام الاحترافي في رياضة “مواي تاي” كأول سعودي، حينما تغلب على اللاعب التايلندي بالضربة القاضية، وسط إشادة واسعة بالمنجز الذي حققه كأول سعودي يحصل على الاحتراف، ورفع علم المملكة.

وعبّر “المرجان” عن سعادته الغامرة بتحقيق الفوز والحصول على حزام الاحتراف في رياضة مختصة بتايلاند، مقدمًا شكره وتقديره لكل من سانده وتحفيزه لتحقيق هذا المنجز الوطني برفع علم المملكة بتايلند.

يُذكر أن رياضة مواي تاي أو المواي تاي أو «البوكس تاي»، تعد فنًا قتاليًا تم ابتكاره من أجل الجند، وذلك في القرن السادس عشر، وقد ساعد هذا الفن سكان تايلند على التصدي للبيرمانيين أثناء الغزو. اليوم، تمارس الملاكمة التايلندية في العالم بأكمله، ويتطلب هذا الفن المنحدر من «كرابي كرابونج»، لياقات بدنية مثل الخفة، وسرعة ردود الفعل، والقدرة والقوة، كما يتطلب لياقات ذهنية كالاحترام. يلقب هذا الفن بفن الأطراف الثمانية بسبب استخدام اليدين والكوعين والرجلين والركبتين.