الرياضة

الاتحاد العربي لكرة القدم يرفض حملات التشويه ويؤكد دعمه لاستضافة قطر لكأس العالم 2022

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع الآخر / 1444 هـ       6 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
أكد الاتحاد العربي لكرة القدم دعمه المستمر لاستضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم 2022، وأشار إلى أن هذا المونديال سيكون فرصة حقيقية لتعريف العالم بالثقافة العربية وتميزها، ويدعم الاتحاد العربي كافة خطوات الاستعداد التي تمت لاستضافة هذا الحدث العالمي.

وجدد الاتحاد العربي ثقته في تميز دولة قطر وقدرتها على تحقيق أعلى معايير النجاح في تنظيم نسخة ناجحة وفريدة في تاريخ كأس العالم، ويرفض الاتحاد العربي كل حملات التشويه والتشكيك المغرضة التي لا تستند على حقائق، وهدفها التشويه والإساءة للقدرات والكفاءات العربية، ويدعو الاتحاد العربي محبي وعشاق كرة القدم في العالم للاستمتاع بمونديال قطر 2022 والاستمتاع بتجربة متميزة والتعرف عن قرب على الإرث الحضاري والطبيعة المتنوعة للمنطقة العربية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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